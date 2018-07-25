Голливудская звезда занялась выпуском нижнего белья

Бренд нижнего белья Triumph и голливудская актриса Лив Тайлер представили коллекцию нижнего белья Essence. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 25 июля.

Работая над новой линией, актриса изучила собственную коллекцию, а также оригинальные конструкции корсета из архивов Triumph начала прошлого века.

Она создала 11 оригинальных моделей, которые легко комбинировать. Для серии Liv’s Smooth Essence дизайнер использовала непрозрачную, ультрамягкую итальянскую микрофибру с эффектом принта на кружеве, визуально «рисующим» наготу. В серии Liv’s Luxurious Essence шелк и кружево ручной работы дополнены гладкой атласной отделкой.

Самые яркие модели коллекции — кружевной бюстгальтер с дышащими чашками и высокие моделирующие трусики, гладкий бюстгальтер с атласной лентой, позволяющей носить его как топ под пиджак.

Triumph International — немецкий производитель нижнего белья, купальников и домашней одежды с более чем 3,6 тысячи магазинов в 120 странах. В июне 2018 года компания представила новую коллекцию пляжной одежды. При создании новой линии креативный директор Triumph Сиан Томас использовала принты по эскизам 1960-х годов.