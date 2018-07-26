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В легких пеньюарах и кружевных бра: Лив Тайлер представила новую коллекцию Triumph
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В легких пеньюарах и кружевных бра: Лив Тайлер представила новую коллекцию Triumph 

Passion.ru 17 часов назад
Фото: Passion.ru
Американская актриса Лив Тайлер представляет новую коллекцию премиальной линейки Essence, разработанную в рамках рекламной кампании бренда нижнего белья Triumph.
Лив Тайлер не только амбассадор немецкого бренда Triumph, вновь актриса попробовала себя в качестве дизайнера. Вдохновившись богатыми архивами марки и изучив собственный гардероб, Лив Тайлер создала 11 моделей нижнего белья. Результат получился более чем удовлетворительный: коллекция осень-зима 2018-2019 — это квинтэссенция чувственности и функциональности. Модели легко комбинируются друг с другом, некоторые бра можно даже смело надевать под пиджак, создавая роковой, но в то же время не вызывающий образ.
Изысканное кружево ручной работы, гладкий атлас и бархатистый шелк — Лив Тайлер особое внимание придала материалам и деталям. Линия Essence — это эффектное и соблазнительное белье, которое должно быть в гардеробе у каждой современной женщины.
Выполненное из высококачественных технологичных материалов, белье будто вышло из-под пера ювелира: каждая модель коллекции украшена позолоченной фурнитурой в лучших традициях Triumph. А благодаря дополнительной атласной отделке белье абсолютно незаметно под одеждой.
Любительницы одновременно сексуальных и универсальных комплектов могут пополнить свою коллекцию новыми моделями Triumph уже в октябре.
Текст: Татьяна Зубахина
Фото: архивы пресс-служб
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