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Выпущены драгоценные часы со змеями
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Выпущены драгоценные часы со змеями 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Римский ювелирно-часовой дом Bvlgari представил новую коллекцию драгоценных часов. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы дома в среду, 25 июля.
В линию часов, которая дополнила новую ювелирную коллекцию Bvlgari Wild Pop, вошли часы-кафф Serpenti My Handcuff Watch со специальным механизмом из пружин, который двигает каждую из 30 чешуек, покрывающих широкий браслет. Фигурка змеи из белого золота, венчающая часы, украшена бриллиантами и рубеллитами.
Также в линии представлены Monete, декорированные античными монетами. Дизайн модели навеян колье Bvlgari Monete в виде цепочек с античными римскими и греческими монетами, которые были очень популярны в 1980-е годы. В них появлялись на публике принцесса Каролина Монакская, первая леди США Нэнси Рейган, голливудская актриса Джейн Фонда.
Коллекцию Wild Pop ювелирно-часовой дом Bvlgari представил в июле 2018 года. Идея коллекции появилась у креативного директора Bvlgari Лючии Сильвестри после визита в Фонд изящных искуcств Энди Уорхола в Нью-Йорке, где она увидела печатную продукцию Bvlgari — каталоги и письма — в архивах художника.
Bvlgari — итальянский ювелирный дом, основанный в 1884 году в Риме выходцем из Греции Сотириосом Булгарисом. Открытый им магазин сначала продавал предметы антиквариата, затем украшения собственного производства. Поклонницами бренда были Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Роми Шнайдер, Джина Лоллобриджида.
В настоящее время Bvlgari выпускает драгоценности, в том числе предметы высокого ювелирного искусства, часы, парфюмерию, изделия из кожи и шелка, а также управляет собственной сетью отелей Bvlgari Hotels and Resorts. В дополнение к ранее открытым гостиницам в Милане, Лондоне и на Бали, в 2017 году появились отели сети в Пекине и Дубае, в 2018 году ожидается открытие в Шанхае, в 2020 — в Москве.
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