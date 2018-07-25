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Образ дня: Эмбер Херд в платье в горошек и мюлях на необычном каблуке
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Образ дня: Эмбер Херд в платье в горошек и мюлях на необычном каблуке 

Журнал ОК! 1 час назад
Актриса Эмбер Херд становится звездой сегодняшнего дня: она удачно подобрала образ для ланча с друзьями в Беверли-Хиллз. В заведении звезда «Ромового дневника» и «Девушки из Дании» появилась в летящем многослойном темно-синем платье в горошек контрастного белого цвета. Глубокий разрез платья показал окружающим стройные ноги актрисы (в какой-то момент даже больше, чем ей бы хотелось — день был ветреный).
Эмбер Херд
К наряду Эмбер подобрала винтажного вида мюли, словно найденные в сундуке у бабушки (в хорошем смысле!), на необычном высоком каблуке, и аксессуары — черную сумочку на золотой цепочке и солнцезащитные очки.
Эмбер Херд
Макияж бывшая жена Джонни Деппа в обычной жизни практически не носит, а волосы носит либо распущенными, либо собирает их на затылке. По этой части она осталась верна себе и на этот раз. Простой и роскошный образ для встречи с друзьями в летний день!
Эмбер Херд
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