Ангела Меркель поразила необычным платьем

Внимание зрителей и участников музыкального фестиваля было приковано к неожиданному выбору одежды руководителя страны. Эксперты отмечают удачный выбор фасона.

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила открытие музыкального фестиваля Вагнера, чем привлекла внимание общественности, сообщает РЕН ТВ . Однако не сама личность политика стала предметом внимания, а ее наряд. Женщина наконец-то решила отойти от официоза и пришла в зеленом платье.

Как отмечают эксперты, это совершено не в ее стиле. Однако выбор одеяния действительно был удачным. «Ей очень идет этот костюм, подходит и к цвету кожи, и к волосам. Хороший выбор — такой насыщенный зеленый сейчас в тренде, очень актуален в этом сезоне», — считает дизайнер Нина-Юлия Вальтер.

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