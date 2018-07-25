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Ангела Меркель поразила необычным платьем
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Ангела Меркель поразила необычным платьем 

Дни.ру 31 минуту назад
Фото: Дни.ру
Внимание зрителей и участников музыкального фестиваля было приковано к неожиданному выбору одежды руководителя страны. Эксперты отмечают удачный выбор фасона.
Канцлер Германии Ангела Меркель посетила открытие музыкального фестиваля Вагнера, чем привлекла внимание общественности, сообщает РЕН ТВ. Однако не сама личность политика стала предметом внимания, а ее наряд. Женщина наконец-то решила отойти от официоза и пришла в зеленом платье.
Как отмечают эксперты, это совершено не в ее стиле. Однако выбор одеяния действительно был удачным. «Ей очень идет этот костюм, подходит и к цвету кожи, и к волосам. Хороший выбор — такой насыщенный зеленый сейчас в тренде, очень актуален в этом сезоне», — считает дизайнер Нина-Юлия Вальтер.
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