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Ким Кардашьян нашла идеальное платье для свадьбы
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Ким Кардашьян нашла идеальное платье для свадьбы 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
В отеле Cavalier Hotel (Вирджиния-бич) состоялась свадьба рэпера Pusha T и Вирджинии Уильямс, с которой он встречался 11 лет. На торжество, которое прошло 22 июля, пришла другая звездная пара — Канье Уэст и Ким Кардашьян.
Ким снова появилась в золотистом платье, которое сочетается с ее идеальным загаром. Прошлый «блестящий» выход звезды состоялся на Met Gala, когда она поразила гостей своим нарядом Versace. На этот раз Кардашьян надела короткое платье Balmain.
Образ светской львицы дополнили сандалии с тонкими ремешками и — внимание — клатч-телефон Judith Leiber за невероятные $5,695. Который, кстати, недавно рекламировала глава ЦУМа Алла Вербер в своем инстаграме. Канье Уэст появился на свадьбе в классическом черном смокинге.
Ким Кардашьян
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