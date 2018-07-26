Ким Кардашьян нашла идеальное платье для свадьбы

В отеле Cavalier Hotel (Вирджиния-бич) состоялась свадьба рэпера Pusha T и Вирджинии Уильямс , с которой он встречался 11 лет. На торжество, которое прошло 22 июля, пришла другая звездная пара — Канье Уэст и Ким Кардашьян

Ким снова появилась в золотистом платье, которое сочетается с ее идеальным загаром. Прошлый «блестящий» выход звезды состоялся на Met Gala, когда она поразила гостей своим нарядом Versace. На этот раз Кардашьян надела короткое платье Balmain.

Образ светской львицы дополнили сандалии с тонкими ремешками и — внимание — клатч-телефон Judith Leiber за невероятные $5,695. Который, кстати, недавно рекламировала глава ЦУМа Алла Вербер в своем инстаграме. Канье Уэст появился на свадьбе в классическом черном смокинге.

Ким Кардашьян