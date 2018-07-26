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Показ Ralph Lauren состоится в особенном месте
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Показ Ralph Lauren состоится в особенном месте 

FashionTime 4 часа назад
Фото: FashionTime
Модному Дому Ralph Lauren исполняется 50 лет. Показ коллекции, посвященной юбилею, пройдет в Центральном парке Нью-Йорка. Прошлый юбилей, 40-летие тоже отмечалось с размахом: для праздника выбрали сад Conservatory Garden.
Модели пройдут по подиуму на террасе с фонтаном. Рядом с ней находится пруд, в котором можно поплавать во взятой напрокат лодке. Выбор места для юбилейного показа — это признание в любви к родному городу: Ральф Лорен родился в Нью-Йорке. К тому же, бренд Ralph Lauren спонсирует самый известный парк на протяжении многих лет.
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