Минималистично и стильно! 5 крутых российских брендов базового нижнего белья

Нижнее белье — это вопрос интимный и щекотливый. Одновременно хочется, чтобы оно было красивым и в такой же мере удобным. Оказывается, очень много наших российских молодых дизайнеров занимается производством нижнего белья. Главное достоинство маленьких брендов — изготовление этой интимной одежды вручную. У них ты точно найдешь свой любимый базовый комплект!

Совсем недавно на рынке появился новый бренд Irma. Эта московская марка занимается изготовлением cozy-белья, которое, кстати, мало где можно найти. Действительно, магазины нижнего белья давно уже нацелились на сексуальные образы, поэтому в большинстве своем предлагают покупательницам роковые кружевные комплекты. Это, конечно, замечательно, но носить каждый день умопомрачительное белье, которое пригодится для первой брачной ночи, совсем не удобно и даже вредно.

Из-за такого эксклюзива продукция Irma ценится еще выше. Недавно бренд выпустил первую капсульную коллекцию, которая включает в себя универсальные хлопковые комплекты в трех цветах: белом, красном и черном. Немаловажно, что Irma предлагает покупательницам широкий размерный ряд — от XS до XL, — а это, кстати говоря, большая редкость. Ценовая политика бренда тоже весьма умеренная (от 1000 до 2300 рублей), так что тебе не придется тратить целое состояние, чтобы купить самые необходимые предметы одежды.

LOVEgoods

LOVEgoods — это результат того, как никому не известный бренд из Омска становится популярным на все страну. В июле 2015-го Ольга Колченко, основатель марки, и подумать об этом не могла. А сейчас онлайн-магазин может доставить полюбившуюся вам продукцию в любую точку.

Главная политика бренда — это использование натуральных материалов, приятных на теле: хлопок, шелк, вискоза. Цель LOVEgoods в том, чтобы продукция еще долго сохраняла свой первоначальный вид. И это похвально: хочется, чтобы цвет и материал белья не теряли своих изначальных качеств. Кроме универсальных комплектов, LOVEgoods изготавливают купальные костюмы и домашнюю одежду. Так что сделать покупки и для пляжного отдыха, и для уютного времяпрепровождения в кровати можно одним кликом.

Правда, ценовая политика марки чуть выше предложений масс-маркета — комплект LOVEgoods можно приобрести от 3600 рублей.

Corporelle

Если для тебя главное требование к нижнему белью — это комфорт, то за покупками тебе точно стоит отправиться в Corporelle. Кстати, именно с этого бренда началось развитие российского рынка в этой сфере. А зарождался бренд в холодном Санкт-Петербурге: мама и дочка задались целью создать удобные и в то же время сексуальные комплекты для прекрасного пола. Важно, что в производстве используются только натуральные материалы, никакой синтетики, так что если ты поборница экологичных тканей, Corporelle тебя вряд ли подведет.

Несмотря на то что модели очень лаконичные, без лишних деталей, нельзя сказать, что белье при этом выглядит просто. Наоборот, это придает ему своеобразный шарм и нарочитую сексуальность.

Цена за комплект — 6 тысяч рублей. Но разве это много, если ты беспокоишься о своем здоровье?

Zenia Maximova

Понять свое истинное предназначение не всегда просто. Например, Женя Максимова, основатель одноименного бренда, пришла к производству нижнего белья спустя 20 лет работы в ресторанном бизнесе. И хотя ее всегда привлекало производство одежды, дизайнер не решалась отдать этому все свое время и силы. Но судьба все решила за нее. Перебравшись в Москву, Женя все-таки основала свою бельевую марку и теперь радует нас соблазнительными комплектами.

Белье Zenia Maximova очень простое — как раз то, что нужно на каждый день, но в то же время замысловатое: мягкие лифы, атласные ленты и аккуратные детали. Удобство и красота здесь идут рука об руку.

Продукцию марки можно приобрести в Instagram, но если хочется сперва оценить белье на ощупь, то можно отправиться в московский магазин «Луук» и убедиться в его непревзойденном качестве.

Summer Soul

Summer Soul — молодая бельевая марка из Новосибирска, уже успела обзавестись поклонниками. У их онлайн-магазина нет отбоя от покупателей. Все потому, что продукция бренда направлена на комфорт. Производители уверены: каждая девушка сама по себе красива, а белье — это только штрих, который подчеркивает ее красоту. В Summer Soul ты не найдешь тяжеловесных лифов с пуш-апом и силиконовыми вкладками: этот бренд всеми руками за естественность.

Кстати говоря, своим покупателям Summer Soul предлагает подарочные сертификаты, так что если ты решила сделать кому-нибудь интересный подарок и боишься ошибиться с размером, это идеальный вариант. Но тогда и про себя не забудь: средняя цена на бралетты около 2000 рублей, так что поскорее решайся обзавестись универсальным бельем.

Часто из-за недостатка времени мы забегаем в случайно попавшийся магазин масс-маркета и покупаем все, что нужно. Однако не всегда бываем довольны покупками — хочется чего-то нового. Но где найти время искать что-то другое? Перед тобой отличная подсказка, где приобрести идеальные базовые комплекты, так что в следующий раз не поленись, полистай ленту Instagram одного из брендов. Может быть, ты найдешь свой идеальный комплект.

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:архивы пресс-служб, Instagram