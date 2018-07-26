Осенние тренды: тренчи, о которых стоит подумать уже сейчас

Лето когда-нибудь закончится, а желание стильно одеваться останется. Осенью перед нами встанет задача согреться и укрыться от дождя и ветра, но при этом желание выглядеть красиво вряд ли куда-нибудь денется. Можно обратиться к современным трендам и выбрать осенний наряд, который будет полностью соответствовать актуальным фасонам, материалам и цветам, или же вспомнить про авторитетную модную классику, проверенную временем. Осенние тренды: тренчи, о которых стоит подумать уже сейчасТренч — один из столпов, на котором держится базовый

гардероб. Он уникален в своей простоте и многофункциональности, а его длинная

история и вовсе заслуживает отдельных исследовательских статей. В 1880 году Томас

Бёрберри, основатель бренда « Burberry »,

изобрел водонепроницаемый материал — габардин. Из него Бёрберри принялся

отшивать точно такие же водонепроницаемые плащи, известные под названием Tielocken

Coat.

К 1914 году и началу Первой Мировой войны, английское правительство

решило переодеть офицеров своей армии в плащи от Бёрберри. В основном новая

форма досталась пехотинцам, мокнущим в окопах под дождем далеко от родной Англии. Они же и дали произведению Бёрберри новое название — trenchcoat,

что переводится как «окопное пальто».

После того, как война закончилась, перед Томасом Бёрберри замаячил вопрос, куда девать оставшиеся отшитые плащи, уже снятые с обмундирования.

Он верно решил, что наилучшим из вариантов будет начать продавать их гражданскому

населению. Оставшиеся тренчи быстро раскупили не только мужчины, но и женщины,

которые быстро вписали пальто в новые модные тренды. Важную роль в биографии тренча

сыграли, конечно же, знаменитости. Тренч пришелся по вкусу Грете Гарбо и Марлен

Дитрих, а любимица публики Одри Хепберн разгуливала в тренче в фильме «Завтрак

у Тиффани».

Тренч стоит любить еще и за то, что он идеально подойдет каждой

девушке и впишется в любой образ. В офис его можно носить с любимым брючным

костюмом и каблуками, с джинсами и кроссовками, платьем… Можно до бесконечности экспериментировать с его поясом и завязывать самые сложные узлы, или вообще не застегиваться и ходить расстёгнутыми,

от этого красота тренча не пострадает. Если вы решитесь на его покупку, знайте,

что это еще и отличная инвестиция в ваш гардероб, которая прослужит вам верой и правдой на протяжении долгих лет.

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