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«Шлепки на каблуках?»: любопытная модель туфель Светланы Бондарчук заинтересовала модных критиков
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«Шлепки на каблуках?»: любопытная модель туфель Светланы Бондарчук заинтересовала модных критиков 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Модель, телеведущая, а также знаток мира высокой моды Светлана Бондарчук приковала взгляды модниц своей необычной обувью розового цвета. Едва заметный каблук и открытая пятка на резинке озадачили поклонников, которые принялись ожесточенно спорить, так ли в самом деле хороши эти чудные башмачки на стройных ножках знаменитости.
Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана, по уверениям почитателей, после тяжелого развода буквально расцвела. Стройная фигура, облаченная в самые стильные наряды, несомненно, выигрышно смотрится на светской львице, которая вот-вот разменяет свой шестой десяток. А потому гардероб знаменитости до самых мельчайших деталей разбирают модные критики, желая понять, в чем же заключается секрет молодости и красоты Светланы. И на этот раз в центре внимания оказались нетипичные туфельки звездного редактора, которые весьма необычно смотрелись на длинных и стройных ногах Бондарчук.
Розовое дизайнерское творение с миниатюрным каблучком-шпилькой и открытой пяткой вызвали диаметрально противоположные чувства у подписчиков звезды. И в то время как одни поклонники принялись восторгаться оригинальной моделью, которая мгновенно привлекает внимание к ногам звезды, другие признались, что не находят ничего достойного восхищения в обуви, которая шлепает на каждом шагу. «Что за фирма туфелек? Они бесподобны!» «Не пойму, это шлепки на каблуках?» «Туфельки — огонь! Сплошной восторг, как всегда» «С такими ногами можно ходить в чем угодно» «Какие дурацкие босоножки, что за резинка на пятке?»
Стоит отметить, что пристрастие Светланы ко всему необычному не первый раз вызывает сложные чувства как у ее поклонников, так и у других ценителей высокой моды. И временами, даже когда Бондарчук представляет приятные взгляду дизайнерские изделия, крой нарядов не всегда скрывает недостатки звезды, а иногда даже наоборот, подчеркивает изъяны светской львицы.
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