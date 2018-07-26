«Все сопрело поди»: велюровое платье Анны Семенович вызвало недоумение

Популярная певица Анна Семенович опубликовала в Инстаграме фото на фоне Средиземного моря в ярком платье. Однако ни наряд звезды, ни ее фигура не понравились публике в соцсетях. Поклонники даже посоветовали Анне удалить неудачное фото, но она никак не отреагировала на недоброжелательные комментарии.

38-летняя бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович продолжает ловить лучи солнца и наслаждаться морским бризом на греческом острове Крит. Там же этим летом уже успели отдохнуть Полина Гагарина Елена Темникова . Недавно Анна показала, что компанию в отпуске ей составляет младший брат, который приглянулся многим дамам в Инстаграме.

На днях Семенович решила пофилософствовать на тему доверия к миру и сопроводила пространный пост своим фото в велюровом платье цвета фуксии и золотистых балетках. Подписчики артистки мало заинтересовались сложными рассуждениями Анны, а вот образ ее раскритиковали от души. Большинство комментаторов заметило, что певица выбрала неудачное платье, в котором ее фигура выглядит не в лучшем свете. Кроме того, внимание привлекли ноги Семенович, показавшиеся публике неприятными. «Ноги некрасивые, как у старой бабушки» «В жару в велюре? Сопрело поди все» «Анна уже совсем не та, выглядит, как Фрекен Бок» «Ноги и обувь страшные, балетки будто с рынка» «Ужас, грудь убрать, и будет чисто мужская фигура» «Фигура нелепая, и платье подчеркивает все недостатки»