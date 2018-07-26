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«Халат уже платьем величают»: поклонники Екатерины Колисниченко не разделяют ее взгляды на моду
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«Халат уже платьем величают»: поклонники Екатерины Колисниченко не разделяют ее взгляды на моду 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Мода на вещи в пижамном и бельевом стиле постепенно уходит в прошлое, но заметили это далеко не все. В частности, Екатерина Колисниченко продолжает выбирать странные предметы гардероба. Новое платье, о котором девушка решила посоветоваться с подписчиками, и вовсе оказалось похожим на домашний халат.
Екатерина Колисниченко регулярно интересуется мнением поклонников по вопросам, связанным с ее внешностью. А особенно часто она предлагает оценить одежду, порой и вовсе советуясь с фанатами в режиме онлайн — выкладывая фотографии в разных образах из магазина или шоурума и спрашивая, какой ей подходит больше всего. А сейчас Екатерина решила выяснить мнение фанатов о нежно-розовом шелковом платье, от которого сама однозначно осталась в восторге. В Инстаграме девушка опубликовала фотографию наряда, который гораздо больше напоминает эротичный, но все-таки домашний халатик. И хотя мода на одежду в таком стиле захватила не только подиумы, но и умы многих девушек в том году, сейчас она уже уходит в прошлое. К тому же, многие и изначально скептически относились к необычному веянию.
А потому неудивительно, что поклонники Колисниченко отрицательно отреагировали на ее новую покупку, тем более, что девушка сама неосторжно решила узнать их мнение, дав возможность высказаться в неприятном ключе: «Я подумала это халат» «В таком платье только дома милого встречать» «Домашний халат уже платьем величают» «Халат ужасный» «Все-таки это халат, на платье не тянет» «Это и есть халат. Просто бешенство мозгов» Современная мода требует полного отказа от консервативных взглядов, которым подвержены очень многие. Необычные формы, домашняя и спортивная одежда в качестве уличной, оверсайз и прочие веяния многим приходятся не по душе, так что вряд ли подписчики Колисниченко когда-либо оценят ее стремление быть модной.
К тому же, они все чаще замечают, что девушка, кажется, не интересует ничем, кроме своей внешности. Несмотря на активное общение с фанатами, список тем, на которые она говорит, весьма скуден: одежда, пластические операции, прически и различные процедуры по уходу за внешностью. Кажется, такая ограниченность начинает надоедать даже преданным фанатам — они советуют Колисниченко отвлечься от себя и начать, например, читать книги.
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