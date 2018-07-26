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«Что за ситцевый халат?»: Валерия насмешила платьем за 270 тысяч
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«Что за ситцевый халат?»: Валерия насмешила платьем за 270 тысяч 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
50-летняя Валерия примерила на отдыхе неоднозначный наряд, который сильно разочаровал поклонников своим невзрачным видом. Голубое платье в белые ромашки с ярким желтым кантом выглядело точь-в-точь как дешевый ситцевый халат из тех, которые пачками выпускаются из Иваново, и который ни одна модница ни за что не допустит в свой гардероб.
Знаменитая певица Валерия слывет модницей и законодательницей стиля, и это не просто так. Немало выходов артистки производят фурор в рядах обывателей, готовых бесконечно восхищаться интересной моделью туфель и другими деталями ее звездного гардероба. Однако в остальном наряды Валерии зачастую вызывают недоумение, так случилось и на этот раз. Певица вышла на улицы швейцарского города Монтре в кроссовках и платье, чей крой и расцветка не впечатлили поклонников. И расстроенные почитатели вовсю раскритиковали артистку за образ и откровенно посмеялись над ней.
Дизайнерское платье на первый взгляд ничем не отличалось от ивановских текстильных изделий, а его немалая стоимость и вовсе поразила обывателей, которые не поняли, за что в данном случае платить столько денег. «Что за ситцевый халат моей молодости? За высшей модой, конечно, не слежу, но не настолько же все плохо там» «Такой родной коммунистический добрый стиль одежды» «Халат за 270 тысяч. Денег некуда девать?» «Было-бы круто, если бы такие халаты были в род. домах» «Наряд похож на ивановский халатик. Кусок убого ситца за 270 тыс.» «И это модное платье? Разочарована. Ивановский трикотаж, не более того» «С халатом — это перебор. Простите меня. Вы достойны выглядеть лучше в любом месте» «У моей бабушки точно такой же домашний халат, вот прям такой же»
При этом стройную фигуру красавицы сумело украсить даже это спорное платье. Более того, не каждая молодая девушка может похвастаться такими формами, как Валерия, которая явно не собирается стареть, несмотря на уже прожитые полвека.
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