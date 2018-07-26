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С Милы Кунис на премьере фильма сползло платье
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С Милы Кунис на премьере фильма сползло платье 

WDay.ru 3 часа назад
Фото: WDay.ru
Декольтированному наряду просто не на чем было держаться.
Боевик «Шпион, который меня кинул» в российском прокате выйдет только 9 августа, а в Голливуде уже состоялась его премьера. И исполнительница главной роли Мила Кунис на презентации ленты умудрилась совершить грандиозный модный провал.
Мила Кунис и Кейт МакКиннон
Сексуальное красное декольтированное платье в один из моментов начало просто падать с актрисы. На ее скромном бюсте оно не смогло удержаться. Пышными формами Мила похвастаться не может, и обычно она выбирала более скромные наряды. Зная об особенностях своей фигуры, даже на красной дорожке она появлялась в элегантных закрытых нарядах. А в повседневной жизни звезда предпочитает простые футболки и джинсы. И некоторые считают, что это совсем не красит девушку, известную всем своими романтическими образами.
В те моменты, когда она не находится под прицелами камер, ее можно не узнать с первого взгляда. Грязные волосы, синяки под глазами и фирменные треники — таких снимков можно найти десятки в интернете. Тем не менее, ее возлюбленного — Эштона Кутчера — не волнует внешний вид звезды — он ее любит за внутренний мир.
А может быть, его просто когда-то покорил вид Милы на светском рауте? Wday.ru выбрал пять самых ярких образов голливудской дивы.
Больше фото — по стрелке
Мила Кунис: «Детей — мужу, и с подругами на футбол!»
В это трудно поверить, но эти звезды уже бабушки
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