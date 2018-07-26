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5 модных образов с курткой-бомбер
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5 модных образов с курткой-бомбер 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
С рубашкой
На контрасте разных стилей всегда получаются самые смелые и необычные луки — то, что сейчас считается модным. Поэтому спортивный бомбер носим с рубашками и обувью на каблуке. Рукава и края рубашки пусть будут видны из-под бомбера. К этому луку отлично подойдут виниловые или кожаные брюки и полусапоги с острым носом.
С корабля на бал  Тот факт, что платья можно носить с джинсами, уже не вызывает у людей крики ужаса. На самом деле, такие сочетания смотрятся очень стильно и гармонично. Но осенью этот тренд нужно правильно обыграть. Вот тут то и наступает очередь куртки-бомбер: выбирайте размер XXL или модель в стиле oversized и носите на одно плечо.
Многослойность
Любимое слово, которое так часто встречается в моде осенне-зимнего сезона. В этом году оно занимает чуть ли не центральное место в коллекциях дизайнеров. Поэтому носим пуховики с тренчами, пальто с куртками и много чего еще. А бомбер можно носить поверх джинсовой куртки или наоборот. Добавьте яркий свитер или шарф и модные аксессуары.
Art  Самым лучшим выбором в этом году станет необычная куртка-бомбер: привычные однотонные модели превращаются в произведения искусство: дизайнеры добавляют различные аппликации, играют с цветом или придумывают яркие детали, например, вязаные рукава. Такая куртка станет настоящей звездой образа, вам останется лишь мудро выбрать базу.
Снова в школу
Такие аутфиты вы часто встретите в американских фильмах про среднюю школу. И если мы думали, что на на них сейчас табу, то гости Недели моды в Нью-Йорке доказали обратное. Чтобы на несколько мгновений снова превратиться в школьницу, вам понадобится: одна клетчатая юбка или брюки, высокие ботфорты, бомбер, имитирующий форму спортивной команды, и модный головной убор. Все, вы готовы отправиться за тетрадками и садиться за школьную парту!
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