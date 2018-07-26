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Шопинг с экспертом: выбираем лучший недорогой купальник со скидкой
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Шопинг с экспертом: выбираем лучший недорогой купальник со скидкой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Приглашенный шопинг-эксперт: Ксения Давыдова,
мастер спорта РФ, победительница Приволжского федерального округа, многократная чемпионка и рекордсменка Чувашской Республики.
«Выбирайте спортивный купальник, следуя нескольким простым правилам, и он прослужит вам не один год» 1 Материал спортивного купальника Чаще всего современные купальники делают из полиамида или полиэстера с добавлением лайкры, эластана или спандекса. Полностью синтетические ткани хорошо растягиваются и садятся обратно, легко принимая прежнюю форму. Обратите внимание, что если в составе ткани более 30% лайкры, то она становится такой плотной, что кожа перестает дышать. И напротив — самая дышащая ткань — хлопок отлично пропускает воздух, но плохо тянется. Поэтому лучше выбирать комбинированные составы.
Яркие расцветки лучше всего выдерживают купальники из микрофибры — прочной ткани из тончайших волокон. Она не линяет, не скатывается и хорошо окрашивается. А вот самые ноские купальники производят из тактеля — высокопрочного материала, который не электризуется и долго сохраняет форму.
Delice, купальник, 1990 р. вместо 3 198 р. (скидка 60%)
MadWave, купальник, 1790 р. вместо 2 999 р. (скидка 40%)
Fashy, купальник, 1779 р. вместо 2 799 р. (скидка 40%)
Еще больше о выборе спортивного купальника
Экспертный совет: как выбрать купальник для бассейна?Как выбрать идеальный спортивный купальник? Teleprogramma.pro спросила у экспертов: врача-дерматолога, профессионального пловца и светской модницы. Совет эксперта: Состав ткани у купальника должен быть таким, чтобы вы чувствовали себя во время тренировок комфортно. Для этого обязательно плотное облегание и правильный покрой, не стесняющий движения. И, разумеется, чтобы купальник нигде не натирал. Для вас важна износостойкость? Выбирайте модели с антихлорной пропиткой. 2 Фасон спортивного купальника Классический вариант спортивного купальника — слитная модель с закрытой спиной и широкими лямками. Такой купальник хорошо облегает тело и поддерживает грудь. Модели с открытой спиной выглядят изящнее, но обеспечивают минимальную поддержку груди и вряд ли подойдут обладательницам выдающегося бюста.
Раздельный спортивный купальник с закрытым верхом и плотно сидящим низом подходит для менее интенсивных тренировок.
Roxy, купальник, 3 599 р. вместо 5 999 р. (скидка 40%)
Dali, купальник, 1 190 р. вместо 2 399 р. (скидка 50%)
GlideSoul, купальник, 2720 вместо 5 440 р. (скидка 50%)
Совет эксперта: Главное, на что стоит обратить внимание при выборе купальника, — лямки. Некоторые производители уделяют этой детали недостаточно внимания и делают их тонкими и состоящими только из ткани, которая быстро растягивается. Лямки должны быть плотными, желательно продублированными эластичным материалом, и широкими — такие прослужат вам гораздо дольше. 3 Расцветка спортивного купальника Многие производители предлагают модели спортивных купальников базовых спокойных расцветок: черные, темно-синие, белые. Яркие купальники встречаются гораздо реже, но не потому что в бассейне установлен негласный дресс-код, а из-за особенностей ярких тканей: они быстрее выгорают на солнце и выцветают от хлорки. Поэтому выбирая купальник с ярким принтом, выясните, обработана ли ткань специальной защитной пропиткой. Если нет, купальник подходит только для фотосессии у бассейна.
Reebok, купальник, 1990 р. вместо 3 990 (скидка 50%)
Speedo, купальник, 2090 р. вместо 4 199 р. (скидка 50%)
TYR, купальник, 1430 р. вместо 2399 р. (скидка 40%)
Adidas, купальник, 2 484 р. вместо 3 690 (скидка 35%)
Совет эксперта: Хороший качественный купальник должен быть устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей и хлора в бассейне. Не отказываетесь от купальников ярких расцветок, просто внимательно подходите к их выбору.
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