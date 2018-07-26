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Ким Кардашьян возвращает в моду бумажник на липучке из 80-х и 90-х
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Ким Кардашьян возвращает в моду бумажник на липучке из 80-х и 90-х 

Журнал ОК! 1 час назад
Помните тот самый бумажник или кошелек, который родители заставляли вас носить на шее, чтобы вы не потеряли деньги или документы? Доставайте его из забытых коробок! Этот аксессуар снова в моде благодаря Ким Кардашьян aka модели лейбла Yeezy.
Ким Кардашьян
На днях папарацци сфотографировали звезду реалити-шоу и жену Канье Уэста в Лос-Анджелесе. Ким отъехала по делам в монохромном образе: в сером боди, брюках и сапогах из коллекции Yeezy. Дополнила свой образ Кардашьян (и удивила всех) кошельком на липучке, который висел у неё на шее. Тем самым Ким воскресила моду 80-х и 90-х.
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Этот аксессуар будет возвращаться в гардеробы модниц и модников, как это сделала ранее сумка-кошелек на пояс, которая в 90-х называлась просто — барсетка. В мире моды поясную сумку полюбили благодаря Gucci.
Напомним, что ранее стало известно о болезни Канье Уэста. Рэпера и дизайнера подкосил грипп, справиться с которым ему сейчас помогают врачи.
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