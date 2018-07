Виктория Бекхэм примерила пальто, которое обещает стать хитом осени 

On set with @dazed and @chloe_nardin both wearing my #VBAW18 collection — To see more backstage pics visit @dazed to see my takeover of their Instagram stories! x VB Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 25 Июл 2018 в 4:40 PDT Не устанем повторять, что леопардовый принт этой осенью триумфально вернется в наши жизни. Виктория Бекхэм уже встретила новый тренд во всеоружии. На съемках для журнала Dazed дизайнер примерила пальто с хищным окрасом, конечно, из собственной коллекции Victoria Beckham.