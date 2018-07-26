Валерий Баринов: Не понимаю, откуда взялись цвета на форме «Локомотива»

Народный артист России Валерий Баринов заявил, что ему не нравится новая форма «Локомотива».

«Локомотив» представил форму на сезон-2018/19 «Как и многие болельщики, я не очень удовлетворен игровой формой команды на этот сезон, — приводит «Евро-футбол.ру» слова Баринова. — В нас течет красно-зеленая кровь. Поэтому не понимаю, откуда взялись эти цвета, которые сейчас на ней присутствуют.

Ведущий на церемонии награждения уверял нас, что там есть зеленая ленточка. Я ее видел, но вы понимаете, у нас есть два цвета — красный и зеленый. И белый используется. Когда на белом красный и зеленый — все ясно. А когда форма фиолетового цвета или черного…

Черный — это вообще не цвет «Локомотива». Он для нашей команды не очень удачливый. Насколько я знаю, фанаты «железнодорожников» даже черные носки не надевают. Непонятно, почему появился этот цвет».

Напомним, в понедельник «Локомотив» представил новую форму: домашний комплект — красного цвета, гостевой — белого, третий — фиолетового.