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Валерий Баринов: Не понимаю, откуда взялись цвета на форме «Локомотива»
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Валерий Баринов: Не понимаю, откуда взялись цвета на форме «Локомотива» 

Советский спорт 1 час назад
Народный артист России Валерий Баринов заявил, что ему не нравится новая форма «Локомотива».
«Локомотив» представил форму на сезон-2018/19  «Как и многие болельщики, я не очень удовлетворен игровой формой команды на этот сезон, — приводит «Евро-футбол.ру» слова Баринова. — В нас течет красно-зеленая кровь. Поэтому не понимаю, откуда взялись эти цвета, которые сейчас на ней присутствуют.
Ведущий на церемонии награждения уверял нас, что там есть зеленая ленточка. Я ее видел, но вы понимаете, у нас есть два цвета — красный и зеленый. И белый используется. Когда на белом красный и зеленый — все ясно. А когда форма фиолетового цвета или черного…
Черный — это вообще не цвет «Локомотива». Он для нашей команды не очень удачливый. Насколько я знаю, фанаты «железнодорожников» даже черные носки не надевают. Непонятно, почему появился этот цвет».
Напомним, в понедельник «Локомотив» представил новую форму: домашний комплект — красного цвета, гостевой — белого, третий — фиолетового.
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