Ещё
Пэт Макграт выпустит новые оттенки помады MatteTrance
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пэт Макграт выпустит новые оттенки помады MatteTrance 

Fancy Journal 36 минут назад
Фото: Fancy Journal
Британский визажист Пэт Макграт представила десять новых оттенков матовой помады MatteTrance. В новую линию вошли три нюдовых оттенка Flesh 5, Christy и Beautiful Stranger. Cерию насыщенный цветов «Colour Blitz» пополнили яркие оттенки Elson 2, Extravaganza, Fever Dream и Forbidden Love, а среди темных оттенков новинками стали винно-бордовые Deep Orchid, Executive Realness и Guinevere.
Новые помады поступят в продажу уже завтра, 27 июля. Для тех, кто зарегистрировался на официальном сайте Pat McGrath Labs, продажи откроются раньше. Приобрести новинку можно по цене в 38 долларов.
Fancy Journal: последние новости
Calvin Klein представили новую рекламную кампанию Кайли и Крис Дженнер перевыпустят совместную коллекцию макияжа Salvatore Ferragamo представили новую рекламную кампанию
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Татуировка на руке ребенка спасла ему жизнь
Чем отличаются коричневые яйца от белых43
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья16
Что стало с самой красивой девочкой в мире19
«Я трепетно и подобострастно ее любил»10
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды Красота
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды Здоровье
11:35
Как эволюционировала Барби
Дети
01:39
Мария Голубкина расставалась с Борисом Ливановым
Звёзды
02:55
В чем опасность коллагена
Красота
00:33
Волочкова показала, как готовится к жаре
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение