Пэт Макграт выпустит новые оттенки помады MatteTrance

Британский визажист Пэт Макграт представила десять новых оттенков матовой помады MatteTrance. В новую линию вошли три нюдовых оттенка Flesh 5, Christy и Beautiful Stranger. Cерию насыщенный цветов «Colour Blitz» пополнили яркие оттенки Elson 2, Extravaganza, Fever Dream и Forbidden Love, а среди темных оттенков новинками стали винно-бордовые Deep Orchid, Executive Realness и Guinevere.

Новые помады поступят в продажу уже завтра, 27 июля. Для тех, кто зарегистрировался на официальном сайте Pat McGrath Labs, продажи откроются раньше. Приобрести новинку можно по цене в 38 долларов.