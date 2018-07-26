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Би-би-си: бренд Tommy Hilfiger сможет следить за клиентами через «умную» одежду
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Би-би-си: бренд Tommy Hilfiger сможет следить за клиентами через «умную» одежду 

ТАСС 2 часа назад
Фото: N+1
ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Компания Tommy Hilfiger запустила линию одежды с микрочипами, что позволит отслеживать передвижения клиентов и вознаграждать их за приверженность бренду. Об этом в четверг сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си.
В линию Tommy Jeans Xplore входят футболки, свитшоты и худи с «умными» чипами. После синхронизации с приложением одежда сможет следить за передвижениями своего обладателя и награждать его баллами за ношение бренда. Эти баллы можно обменять на атрибутику бренда или билеты на различные концерты.
Хотя компания и мотивирует такой маркетинговый ход желанием создать «микро-сообщество посланцев бренда», эксперты предупреждают о рисках для безопасности личных данных. Независимый многоязычный портал Engadget отметил отсутствие информации об объеме контролируемых компанией данных, получаемых от приложения, а американское интернет-издание TechCrunch назвало идею «нелепой» и просто заставляющей клиентов «тратить сверх меры».
В 2017 году компания Google уже запустила линию «умных» курток совместно с американским брендом Levi's. Высокотехнологичная одежда может подключаться к телефону владельца и озвучивать текстовые сообщения, служить в качестве навигатора, а также включать и выключать музыку. Однако подобный предмет гардероба можно выстирать лишь 10 раз, а цена составляет $360.
Tommy Hilfiger Corporation — американский производитель одежды, основанный в 1985 году. Сегодня корпорация насчитывает 1400 магазинов в 90 странах, включая Россию. Оборот компании составляет более $6 млрд
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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