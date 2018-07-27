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Одежда от Tommy Hilfiger будет следить за своими хозяевами
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Одежда от Tommy Hilfiger будет следить за своими хозяевами 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Компания Tommy Hilfiger объявила о запуске линии «умной» одежды Tommy Jeans Xploreсо со встроенными микрочипами, которые отслеживают, как часто клиент носит одежду бренда и куда он в ней ходит.
Как сообщает TechCrunch, в линейку входят футболки, толстовки, толстовки, джинсы, куртки, кепки и сумки, которые синхронизируются со специальным мобильным приложением. Пользователи будут получать баллы в зависимости от того, как часто они носят одежду от Tommy Hilfiger, которые потом будут переведены в призы — от простых значков до подарочных карт или билетов на концерт.
Ранее Пятый канал рассказывал о чемодане, который следует по пятам за своим владельцем — его создали в Китае. Определять местоположение хозяина чемодану помогают специальные встроенные чипы.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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