Одежда от Tommy Hilfiger будет следить за своими хозяевами

Компания Tommy Hilfiger объявила о запуске линии «умной» одежды Tommy Jeans Xploreсо со встроенными микрочипами, которые отслеживают, как часто клиент носит одежду бренда и куда он в ней ходит.

Как сообщает TechCrunch, в линейку входят футболки, толстовки, толстовки, джинсы, куртки, кепки и сумки, которые синхронизируются со специальным мобильным приложением. Пользователи будут получать баллы в зависимости от того, как часто они носят одежду от Tommy Hilfiger, которые потом будут переведены в призы — от простых значков до подарочных карт или билетов на концерт.

Ранее Пятый канал рассказывал о чемодане, который следует по пятам за своим владельцем — его создали в Китае. Определять местоположение хозяина чемодану помогают специальные встроенные чипы.