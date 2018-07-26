Звезды, которые выбрали одежду, подчеркивающую все их недостатки

Джулианна Мур Длинное платье с перьями обнажило все проблемы актрисы: подчеркнуло маленькую грудь на довольно мощном торсе, привлекло внимание к отсутствию талии, сделало фигуру тяжелой (хотя у Джулианны нет ни грамма лишнего веса) и убавило рост.

Как правильно? Джулианна доказала, что платье с перьями может быть удачным. Достаточно подходящей длины (до колен), формы (платье-футляр по фигуре), акцентов (оборка из перьев в области груди). Такое платье подойдет для стройных девушек с изящными руками.

Мелания Трамп

Даже у первой леди США случаются модные провалы! Мелания в хорошей форме, она гордится своей фигурой и при случае обязательно ее подчеркивает, но в этот раз бежевое платье со складкой выделило лишние возрастные сантиметры в талии. Струящийся материал платья требует особого внимания: бесшовное белье, идеальная фигура и кожа.

Как правильно? Мелания выбрала более холодный оттенок и не прогадала — он освежает и подчеркивает загар. Баска скрывает недостатки фигуры в области живота, а небольшой разрез обращает внимание на стройные ноги. Учитывайте, что такой фасон платья хорош для фигуры «песочные часы», «груша», «треугольник». «Яблокам» вместо баски нужен тонкий поясок.

Шарлен (княгиня Монако)

Чаще всего княгиня Шарлен выходит в свет с мужем — принцем Альбером — и старается подбирать такие наряды, чтобы максимально соответствовать королевскому этикету. Шарлен в прошлом спортсменка и до сих пор в хорошей физической форме, что и пытается подчеркивать. Однако атласное белое платье с застежкой вокруг шеи сделало ее плечи (и без того широкие) просто гигантскими, а фигуру — непропорциальной и неженственной.

Как правильно? Платья с расклешенной, пышной юбкой намного больше идут княгине. Складки добавляют нужного объема бедрам и уравновешивают широкие плечи. Кстати, прием с легкой шалью нужно запомнить всем девушкам с объемным верхом: легкий палантин скрывает все ненужное и делает образ очень женственным и романтичным.

Кира Найтли

У Киры идеальные параметры для модных подиумов, но в жизни и на фото девушка выглядит чересчур худой и угловатой. Кроме того, постоянные спутники худобы —отсутствие женственности и соблазнительных изгибов — не добавляют Кире привлекательности. В бордовом бархатном платье у Найтли нет даже намека на грудь, а экстравагантный крой декольте делает ее похожей на колонну дворца.

Как правильно? Подчернуть талию контрастным поясом и добавить объема рукавами-фонариками. Даже такой же вертикальный вырез не портит впечатления, когда он один и не слишком глубокий.

Дрю Бэрримор

У Дрю Бэрримор одна проблема — склонность к полноте. Актриса всю жизнь то худеет, то снова набирает вес. Как бы стилисты ни кричали, что нельзя прятаться в бесформенных вещах, когда есть лишний вес, Дрю иногда выбирает неудачные платья. Например, черное платье с открытыми плечами само по себе неплохое, но остается только додумывать, сколько сантиметров тела спрятано под тканью. И люди чаще всего додумывают не в лучшую сторону.

Как правильно? Надевать платья по фигуре. Выбирать модели с каркасом, из плотных тканей. Лучше всего делать акцент на талии и искать длину не выше колена. Дрю надела короткое платье — и стала выглядеть стройной и подтянутой (хотя на самом деле на втором фото она на 10 кг тяжелее, чем на первом).

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