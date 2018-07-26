Как украсить футболку своими руками 

Почти со стопроцентной уверенностью можно сказать, что у вас в гардеробе найдется пара-тройка футболок, которые еще рано отправлять в отставку, но особенными их назвать сложно. Если вы готовы подарить им вторую жизнь, ищите в нашей подборке подходящий вам способ и беритесь за дело!
1. Воротнички
Съемные или пришивные, не имеет большого значения. Главное, что они волшебным образом преображают внешний вид обычной футболки, превращая ее в элегантный топ.
Какой бы воротничок вы ни выбрали, определитесь со стилистикой, ведь ваша футболка выступает в роли пустого холста, на котором вы можете создать абсолютно любое настроение.
Воротничок «Питер Пэн» смотрится трогательно и мило, но при этом достаточно сдержанно.
Кружевной воротник, который, к слову, очень легко сделать из самой обыкновенной салфетки, придает ретро-нотку и наверняка понравится любительницам романтического стиля.
Кроме того, не забывайте и о роскошных расшитых бисером воротничках, которые мгновенно создают праздничное настроение.
2. Аппликация
Этот способ декорирования предоставляет огромное пространство для полета фантазии! Дети особенно оценят такой вариант, ведь с помощью аппликаций можно сделать обычную футболку, по-настоящему красочной и веселой.
Вы можете по достоинству оценить термоклеевые аппликации, поскольку этот способ с легкостью поможет превратить в аппликацию абсолютно любую понравившуюся вам ткань с рисунком.
Также непременно обратите внимание на аппликации из кожи.
3. Вышивка
Один из самых универсальных способов украсить что угодно и как угодно!
Большой популярностью пользуются вышивки в кармашке, например, букетики цветов или (для продвинутых вышивальщиц!) животные, так что если у вас имеется футболка с кармашком, стоит попробовать.
В целом, вышивку можно расположить где угодно: на груди, на спине, на плечах, на горловине, и везде она будет смотреться отлично.
4. Пайетки
Идеальный способ перевести обыкновенную футболку в праздничный вариант, ведь пайетки всегда смотрятся нарядно!
С помощью пайеток можно создавать целые рисунки. Кстати, если на вашей футболке уже есть принт, можно расшить именно его как шаблон.
Если высокохудожественные картины пока не в ваших силах, попробуйте уже готовую расшитую пайетками ткань, чтобы заменить рукавчики!
5. Принты и рисунки
Их можно легко выполнить своими руками, поэтому не беспокойтесь, если не умеете рисовать, ведь этот навык не всегда критичен.
К примеру, с нашей пошаговой инструкцией каждый может попробовать себя в роли арт-дизайнера — украсить обычную белую футболку растительным принтом своими руками.
Акварельный принт будет смотреться эффектно и необычно.
Кроме того, вы можете сделать штампы и украсить не только футболку, но и все, что захочется, ведь эти штампы многоразовые и очень легки в использовании.
6. Надрезы и перфорации
Вооружитесь ножницами и отбросьте сомнения: такая футболка не потребует дополнительной обработки и швейных навыков.
Далеко не всем такой тренд по нраву, но если вы любите стиль гранж, подобная футболка прекрасно в него впишется.
7. Переделка
Если вы готовы к радикальным переменам, можно попробовать перешить футболку, добавив новые декоративные элементы или же сшив из нее нечто совершенно новое. А можно и вовсе сшить футболку с очаровательными рукавчиками-бантиками из пуловера!
Старую футболку можно легко превратить в легкий летний кардиган.