Как украсить футболку своими руками

Почти со стопроцентной уверенностью можно сказать, что у вас в гардеробе найдется пара-тройка футболок, которые еще рано отправлять в отставку, но особенными их назвать сложно. Если вы готовы подарить им вторую жизнь, ищите в нашей подборке подходящий вам способ и беритесь за дело!

1. Воротнички

Съемные или пришивные, не имеет большого значения. Главное, что они волшебным образом преображают внешний вид обычной футболки, превращая ее в элегантный топ.

Какой бы воротничок вы ни выбрали, определитесь со стилистикой, ведь ваша футболка выступает в роли пустого холста, на котором вы можете создать абсолютно любое настроение.

Воротничок « Питер Пэн » смотрится трогательно и мило, но при этом достаточно сдержанно.

Кружевной воротник, который, к слову, очень легко сделать из самой обыкновенной салфетки, придает ретро-нотку и наверняка понравится любительницам романтического стиля.

Кроме того, не забывайте и о роскошных расшитых бисером воротничках, которые мгновенно создают праздничное настроение.

2. Аппликация

Этот способ декорирования предоставляет огромное пространство для полета фантазии! Дети особенно оценят такой вариант, ведь с помощью аппликаций можно сделать обычную футболку, по-настоящему красочной и веселой.

Вы можете по достоинству оценить термоклеевые аппликации, поскольку этот способ с легкостью поможет превратить в аппликацию абсолютно любую понравившуюся вам ткань с рисунком.

Также непременно обратите внимание на аппликации из кожи.

3. Вышивка

Один из самых универсальных способов украсить что угодно и как угодно!

Большой популярностью пользуются вышивки в кармашке, например, букетики цветов или (для продвинутых вышивальщиц!) животные, так что если у вас имеется футболка с кармашком, стоит попробовать.

В целом, вышивку можно расположить где угодно: на груди, на спине, на плечах, на горловине, и везде она будет смотреться отлично.

4. Пайетки

Идеальный способ перевести обыкновенную футболку в праздничный вариант, ведь пайетки всегда смотрятся нарядно!

С помощью пайеток можно создавать целые рисунки. Кстати, если на вашей футболке уже есть принт, можно расшить именно его как шаблон.

Если высокохудожественные картины пока не в ваших силах, попробуйте уже готовую расшитую пайетками ткань, чтобы заменить рукавчики!

5. Принты и рисунки

Их можно легко выполнить своими руками, поэтому не беспокойтесь, если не умеете рисовать, ведь этот навык не всегда критичен.

К примеру, с нашей пошаговой инструкцией каждый может попробовать себя в роли арт-дизайнера — украсить обычную белую футболку растительным принтом своими руками.

Акварельный принт будет смотреться эффектно и необычно.

Кроме того, вы можете сделать штампы и украсить не только футболку, но и все, что захочется, ведь эти штампы многоразовые и очень легки в использовании.

6. Надрезы и перфорации

Вооружитесь ножницами и отбросьте сомнения: такая футболка не потребует дополнительной обработки и швейных навыков.

Далеко не всем такой тренд по нраву, но если вы любите стиль гранж, подобная футболка прекрасно в него впишется.

7. Переделка

Если вы готовы к радикальным переменам, можно попробовать перешить футболку, добавив новые декоративные элементы или же сшив из нее нечто совершенно новое. А можно и вовсе сшить футболку с очаровательными рукавчиками-бантиками из пуловера!

Старую футболку можно легко превратить в легкий летний кардиган.