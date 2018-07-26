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Меган Маркл и Амаль Клуни сделали хитом этого лета желтые платья
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Меган Маркл и Амаль Клуни сделали хитом этого лета желтые платья 

FashionTime 2 часа назад
Фото: FashionTime
Знаменитости определяют тенденции каждого сезона. Поэтому хитом этого лета стали платья нежного солнечного оттенка. Первой «ласточкой» стал образ Амаль Клуни. И пусть этобыло не летом, а в мае — на церемонии бракосочетания Декан Маркл и принца Гарри, но уже тогда было понятно — в палитре стильных оттенков грядут перемены. Напомним, супруга актера Джорджа Клуни отдала предпочтение платью насыщенного лимонного оттенка, созданному Stella McСartney.
#AmalClooney at Royal Wedding wearing @stellamccartney
Публикация от💃🏻 (@adore.looks) 25 Июл 2018 в 12:17 PDT  Подхватила тенденцию и герцогиня Сассекская. Новая икона стиля подтвердила: желтый — новый модный цвет лета 2018! Мы увидели супругу принца Гарри в очаровательном платье без рукавов этого оттенка Это образ принадлежит полету дизайнерской мысли дизайнера Brandon Maxwell.
Не осталась равнодушной к солнечному оттенку и другая икона стиля — герцогиня Кембриджская. Для участия в теннисном турнире Уимблон супруга принца Уильяма выбрала желтое платье Dolce & Gabbana.
Как носить яркие цвета, когда ты в королевской семье?👑 Легко! Тем более, что на мероприятиях с нестрогим дресс-кодом это вполне уместно!👌🏻 • А давайте сегодня проголосуем: кому из герцогинь лучше в желтом?💛
Публикация от🎓Культуролог Катя Чернявская (@kate.love.art) 20 Июл 2018 в 10:43 PDT  Расскажите, для вас имеет значение мнение дизайнеров, которые называют тот или цвет модным в новом сезон? И есть ли у вас этим летом желтое платье?
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