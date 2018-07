Хит-парад летних образов от светских львиц

В Москву и ряд российских городов пришла долгожданная жара. Что носят знаменитые модницы? Ведь столичное лето такое коварное — не успеешь достать все новые платье, а оно уже закончилось.

Мы заглянули в личные микроблоги всех ведущих модниц и убедились — они официально объявили летний сезон открытым.

Ксения Собчак выбрала летнее платье с ярким летним принтом — сочными вишенками.

Летний отдых 2018 официально объявляется открытым.. 😘 #pandorarussia

Публикация отКсения Собчак (@xenia_sobchak) 25 Июл 2018 в 12:13 PDT Выбор Ники Белоцерковской — маки на платье.

спасибо за новый жанр в комментариях — «инста-караоке») в голос вчера, обожаю! и чтобы не повторяться: тужурка — Dior, а платье Proenza Schouler и боты Chloé из @babochkapics (про боты вы особенно спрашивали). за задом моим на рейде суровая подводная лодка — её и снимала, но. люблю вас нещадно! (вырвалось, извенити)

Публикация отНика Белоцерковская (@belonika) 23 Июл 2018 в 2:48 PDT Матильда Шнурова летним вечером надевает платье на тонких бретельках.

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) 16 Июл 2018 в 7:13 PDT Лена Перминова предпочитает стильный брючный комбинезон.

Pink mood 💖💘 @mango

Публикация отLena Perminova (@lenaperminova) 5 Июн 2018 в 3:11 PDT Полина Киценко в жаркие дни носит короткий сарафан.

(English below) E troppo splendido in Splendido. Mamma mia! Можете забрать себе весь мир, но оставьте мне Италию! (Присоединяюсь к Верди) 📷 @madmadmash ———————————————————— Too splendid in Splendido. You may have the universe if I may have Italy. (Joining Verdi)

Публикация отPolina Kitsenko (@polinakitsenko) 23 Июл 2018 в 4:19 PDT Надежда Оболенцева выбирает белое платье.

@vikagazinskaya угнала тебя, угнала))

Публикация отnadineobolentseva (@nadineobolentseva) 12 Июл 2018 в 2:23 PDT А Светлана Бондарчук вот такой ассиметричный образ.

Публикация отSveta R (@a030aa) 24 Июл 2018 в 5:31 PDT Чей звездный летний образ вам понравился?