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Знаменитости ринулись повторять за Меган Маркл
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Знаменитости ринулись повторять за Меган Маркл 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Знаменитости начали появляться в точно таком же наряде, в каком Меган Маркл приходила на церемонию открытия Игр непокоренных (Invictus Games) в Торонто еще в сентябре 2017 года. Об этом сообщает Daily Mail.
Речь идет о летнем шифоновом миди-платье Beaune Dress американского бренда Wilfred, которое на данный момент продается на сайте ретейлера Aritza в нескольких вариантах расцветок и с цветочным принтом по цене 188 долларов.
Жена принца Гарри выбрала платье вишневого цвета и дополнила его кожаной курткой в байкерском стиле и сумкой-клатчем в тон.
После выхода герцогиней Сассекской платье этой же марки заметили сразу на трех актрисах: кенийке Люпите Нионго в мае, американке Эмме Робертс и шотландке Айле Фишер в июле.
В июле американскую актрису и певицу Селену Гомес тоже уличили в подражании Меган Маркл. Гомес сфотографировали в топе и юбке, расцветка которых была похожа на бело-голубой принт в стиле жуи на одном из платьев герцогини Сассекской. Более того, летний наряд певицы изготовили дизайнеры бренда Oscar de la Renta — авторы платья Меган Маркл.
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