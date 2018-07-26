Ещё
Рыбья чешуя, мех яка и нанайцы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рыбья чешуя, мех яка и нанайцы 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Фестиваль русской моды в Милане — главное событие для молодых дизайнеров стран бывшего СССР. В 2017 году было подано 970 заявок на участие со всего мира. В финал вышли 18 стилистов, и только двое из России — из Москвы и Хабаровска.
Для итогового показа Елена создала шесть образов по мотивам традиционных нарядов нивхов и нанайцев — народов, которые живут в нижнем течении Амура и на Сахалине.
«Эта коллекция полностью этническая, дальневосточная. Возможно, поэтому она и завоевала награду, — говорит модельер. — Основа — вещи народов Приамурья. Я изучала быт, культуру, вышивку нивхов. И благодаря Гродековскому музею в Хабаровске, где выставлены экспонаты местных народностей, увидела, с какой любовью эти люди декорируют свои изделия. Удивительно, с каким трепетом они создают свадебные платья, одежду и украшения для охотников. Ведь каждая вещь для них — это оберег. Одежда несёт серьёзное философское значение».
Елена предпочитает шить из натуральных материалов — меха яка, песца, хлопка, шерсти и шёлка. Пальто, костюм, куртка, три вечерних платья в пол — каждая вещь практически полностью сшита вручную.
«Впитав национальную историю, я разработала орнаменты по мотивам рисунков нивхов, по их коврам и смыслам, которые заложены в традиционных этнических изображениях, — отмечает дизайнер. — Внутри каждого изделия — шёлковый подклад, расписанный вручную. Опять же ручная вышивка бисером. Каждый шов обработан позолоченной цепочкой. Окантовка бархатом. Всё это очень тонкая, кропотливая работа».
Все вещи в коллекции созданы не только для показа — их можно носить в повседневной жизни. Чем обязательно воспользуются европейцы, которые устали от однообразности гардероба.
«Клиенты хотят покупать эмоции, — считает Елена Рудермель. — И сейчас выигрывают те бренды, которые предлагают концептуальные коллекции — со своей историей. Поэтому каждую коллекцию я тщательно продумываю и делаю не похожей на предыдущую. У каждой есть своя муза и своя история, в моём случае — дальневосточная».
Сейчас коллекция «У истока» выставлена в одном из миланских шоурумов — Società Italia. Рядом с нарядами — информация о дизайнере из Хабаровска.
Кутюрье-экономист
Рисует и шьёт Елена всю свою сознательную жизнь. Профессия и навыки модельера для девушки семейные: тётя работала технологом на швейной фабрике, бабушка — в ателье.
«Всё было предрешено временем: в моём детстве был сильный дефицит почти любых товаров, поэтому женщины во всех семьях умели шить, — вспоминает она. — Наблюдая с детства бурлящее вокруг меня мастерство, хотелось повторять за взрослыми и тоже создавать. Благо образное мышление и фантазия скучать мне не дают».
Первой вещью, которую Лена сделала в пять лет, стал сарафан для игрушечной пластмассовой лисы. Для этого пришлось пожертвовать маминой шерстяной юбкой.
«Кстати, мама, не зная, из чего сделан сарафан, меня похвалила: «О, какая ты молодец!» А потом я захотела выкроить для себя жилетку, — продолжает дизайнер. — Не понимая, что нужно делать, я отрезала от той же юбки кусок ткани, вырезала две дырки под руки. Получилась ерунда. А когда жилетку увидела мама и поняла, в чём дело, — у нас был серьёзный разговор».
В восемь лет Лена попробовала сшить обувь. Девушке, вдохновлённой сказкой «Золушка», захотелось создать свою туфельку.
«Я предложила: «А давайте сделаем и начнём мерить?» У тёти попросила фольгу, — рассказала модельер. — Девчонки достали плотный картон. Мы нарисовали на нём подошву, вырезали её и приклеили к фольге клеем. Когда собрали, получилось очень симпатично. Хотя она была неустойчивой, зрительно туфля выглядела прелестно. Но я не учла, что у нас были разные размеры ног. И вот я начинаю мерить туфлю, засовываю стопу — и, как Волк в «Ну, погоди!», разрываю её».
Тогда же, в восемь лет, будущий модельер поступила в центр детского творчества на кройку и шитьё. С 12 лет девушка уже выставляла платья на сценах краевых профсоюзов, в городском Дворце культуры и других площадках.
«К девятому классу я уже четко понимала, что хочу связать свою будущую профессию именно с дизайном одежды», — отметила кутюрье.
Елена окончила Технологический колледж, после которого рассчитывала по целевому набору попасть сразу на третий курс в единственный на Дальнем Востоке университет, где готовят профессиональных модельеров. Однако именно в тот год вуз отменил целевой набор, и девушке нужно было поступать на общих основаниях, на первый курс. Елена расценивала это как трату времени — на первых курсах опять изучать то, что уже знает.
Поэтому она поступила на «мировую экономику» в хабаровский Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) на заочное отделение и продолжала творить.
«Это важная глава мой жизни, и приобретённые знания, опыт не пропали даром. Если мне нужно составить бизнес-проект или рассчитать рентабельность коллекции, я могу сделать это», — говорит модельер.
Пять лет Елена работала экономистом, составляя отчёты и документацию. И скоро поняла, что ей нужно вернуться в дизайн.
«Работа в офисе — не для меня. Я думала, что занимаю чьё-то место, и это было очень дискомфортно, — вспоминает девушка. — Душой желая создавать вещи и красоту, одевать женщин, я сижу и печатаю эти отчёты…»
Вскоре после выпуска Елена написала заявление на увольнение и посвятила себя творчеству.
New look by Rudermel
Первые крупные успехи Елены связаны с брендом, который сопровождает её уже семь лет, — New look by Rudermel.
«Если говорить о ДНК бренда, New look by Rudermel — это обязательно сложный крой, 70% ручной работы. Это интеллигентность в вещах и закрытая сексуальность. Не вульгарность, не гламур, скорее сдержанность, — объясняет Елена. — Это есть во всех моих коллекциях, в подаче, в структуре и механизме презентации. Женская фигура может быть закрыта «футляром» ткани, но есть потаённая деталь — например, открытая спина. Или, если мы говорим о полупрозрачных платьях, они плотно декорируются, чтобы подчеркнуть всю грацию, но не открывать тело».
Свой бренд Елена впервые презентовала в Хабаровске в 2011 году. К показу она готовилась с музыкантами, видеографами, фотографами и моделями. И около месяца отшивала саму коллекцию.
«Это был симбиоз носибельных вещей и кутюрных. Коллекция называлась «Неотразимость». Она была олицетворением моих клиенток, и я вдохновлялась тем, чем они занимались, — отмечает модельер. — Одна женщина увлекалась конным спортом, и для брюк я приготовила покрой со всевозможными кантами, отстрочками а-ля жокей».
Три девушки весь вечер демонстрировали коктейльные платья в стеклянных коробах. А под живую музыку дефилировали модели в брючных костюмах. И после показа гости скупили половину вещей. Так Елена набрала постоянную клиентскую базу.
Однако её клиенты не только хабаровчане. Один из самых необычных заказов пришёл с Камчатки.
«Год назад мне написала девушка, которая готовилась к свадьбе. Она отдыхала в Японии, и её самолёт летел транзитом через Хабаровск. Пересадка — часов 12. И за это время мне нужно было встретиться с невестой, снять мерки, предложить несколько вариантов, определиться, над чем работать. Затем быстро выбрать с ней материал, пошить макет и примерить его, — вспоминает дизайнер. — Это был такой нон-стоп, такой адреналин. В итоге всё получилось, и через месяц я отправила ей посылку с платьем. Оно село идеально, и на свадебных фотографиях было удивительно нежным и женственным. Таким, как я и представляла».
Коллекция «Минор»
С момента создания первой коллекции прошло десять лет. Одним из самых нашумевших стал прошлогодний выход на национальной Неделе моды в Сербии, в городе Нови-Сад.
Организаторы перекрыли одну из старинных городских улиц, пригласили симфонический оркестр. Выставлялись работы более 90 дизайнеров со всего света.
Елена была единственным приглашённым модельером из России, и именно она взяла Гран-при сезона.
«Организация была великолепной: красивый свет, качественный звук, приглашённые гости и СМИ из разных стран — от Италии до США, — вспоминает модельер. — Специально пригласили Тияну Богичевич — певицу, которая представляла Сербию на «Евровидении». Заиграл оркестр, Тияна начала петь, и под этот фон вышли модели, одетые в мои вещи. Они были первыми, моя коллекция открывала Неделю! А на следующее утро, когда в номере я включила телевизор, по всем каналам показывали презентацию моей коллекции».
Коллекция называлась «Минор». Она состояла из нежных, лёгких вещей и была полностью сшита из шёлка и шифона.
«Это была женственная, летящая подборка. Пастельные, нюдовые тона. Много платьев в пол, много кружев. Сам образ моделей — очень натуральный. Растрёпанные волосы, как будто муза только что проснулась, накинула на себя лёгкое платье и пошла, — говорит дизайнер. — Я вспомнила, как в детстве мама одевала меня в белые носочки и чёрные туфельки. И всем моделям я выдала такие же носки и туфли. А ещё чёрные кружевные короткие перчатки и чёрные бантики. Мне хотелось сделать кукольный и в то же время очень нежный образ. И он пришёлся как нельзя кстати».
Как сложно создавать
Последняя выставка Елены завершилась в июле. Экспозиция размещалась в Гродековском музее Хабаровска. Она была посвящена черновой работе модельера и источникам вдохновения.
«Идея заключалась в том, чтобы показать творческий путь художника, начиная от момента зарождения идеи и процесса создания до готового продукта. Важно, что за каждым дизайнером стоит не просто отрисовка эскизов. Хотелось продемонстрировать на основе моих же работ, как сложно создавать, — говорит модельер. — Платье — конечный продукт. Но сначала мастер чем-то вдохновляется, придумывает технику, создаёт образы и зарисовки. Потом будущее цельное изделие собирается из деталей, скрепляется булавками на манекене. Подбираются ткани, фурнитура. Прежде чем образ будет готов, я прохожу огромный путь. И в музее были выставлены все творческие стадии».
Елена продемонстрировала вещи и эскизы каждой из своих 15 коллекций. Одну из экспозиций модельер посвятила коллекции, которую презентовала в Сербии.
«Для «Минора» мы создали самый настоящий летящий лес, — рассказала Елена. — Берёзы, склеенные из бумагопластика, в высоту достигали четырёх метров. Подвешенные к потолку, они порхали на уровне полутора сантиметров от пола. На стволы наклеены бумажные листья. И если посмотреть на зону со стороны — возникала видимость густого леса. А внутри — манекены в платьях из коллекции. Создавалось ощущение, что в густом лесу сидят и ходят девушки».
Гостями выставки стали испанцы, французы и китайцы. Все оставили тёплые отзывы. За два месяца музей посетило больше восьми тысяч человек.
По кирпичикам к Олимпу
Говоря о своих коллекциях, Елена не выделяет самые значимые. Для неё все созданные вещи одинаково важны.
«Мой путь — не быстрый взлёт. По кирпичику я выстраиваю лестницу и поднимаюсь по ней. И каждый кирпичик — это один показ, одна презентация или выставка. Каждая — особенная для меня и играет особенную роль в моём становлении. И на мой взгляд, это хорошо. Когда человек быстро достигает своей цели, то очень сложно потом удержаться на Олимпе: ноги разъезжаются, и всё это быстро заканчивается», — говорит дизайнер.
Дизайн одежды Елена не воспринимает как работу или хобби. Она называет его своей жизнью.
«Работа — это что-то очень тяжёлое, то, что делаешь с неохотой. Но я приняла решение, что хочу творить, заниматься любимым делом. Это тот путь, то мастерство, которое увлекло меня ещё в детстве. И за этим делом я порой не замечаю, как улетает время, — рассказывает кутюрье. — Профессия позволяет мне путешествовать и познавать мир. Да, я чувствую себя счастливым человеком и занимаюсь делом, которое окрыляет меня».
Творческая лаборатория
Сейчас Елена разрабатывает коллекцию на 2019 год. Параллельно создаёт свадебные платья и вещи для своих клиентов. Скоро она запускает производство, с которым планирует выйти на азиатский рынок.
«Если взять Китай — очевидный для нас рынок — и посчитать экономику проекта, становится понятно, каким мультимиллионером ты можешь стать, зайдя в китайскую розницу. Но только если найдёшь своего потребителя: нужно сначала зарекомендовать себя на их площадке», — говорит модельер.
Кроме того, Елена планирует создать в Хабаровске учебный кластер по дизайну, макетированию и конструированию вещей.
«Это детская мечта. Хотелось бы открыть на Дальнем Востоке хорошую школу. Для неё я планирую собрать по крупицам вещи и детали гардероба XVIII, XIX, XX веков. Они есть на блошиных рынках Европы, — говорит Елена. — Эти вещи помогут студентам узнавать историю. Я вспоминаю свои учебные годы — мне так не хватало визуализации и тактильного ощущения костюмов и так хотелось этого. Поэтому я мечтаю о масштабной творческой лаборатории — о школе дизайна с музеем».
Дальний Восток: последние новости
«…И мы плавно-плавно начинаем уходить под воду» Приморские паруса
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайна последней цифры вашего года рождения9
Чем отличаются коричневые яйца от белых43
Дочь Галкина поразила своими навыками12
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья16
Что стало с самой красивой девочкой в мире19
Новости партнеров
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
11:35
Как эволюционировала Барби
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение