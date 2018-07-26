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На финансовые результаты Puma повлияла мода на спортивную одежду 1990-х
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На финансовые результаты Puma повлияла мода на спортивную одежду 1990-х 

Ведомости 1 час назад
Выручка Puma за I полугодие 2018 г. выросла на 18,3% до 2,2 млрд евро, чистая прибыль выросла на 37,8% до 98,5 млн евро. Об этом говорится в сообщении компании. Там же отмечается, что продажи во всех основных регионах показали двузначный рост.
Puma повысила прогноз на прибыль уже трижды в прошлом году, отмечает Bloomberg. По данным агентства, на это повлияла мода на спортивную одежду. Компания действительно выиграла от использования ретро-стилей 1980-х и 1990-х, отметил гендиректор Puma Бьорн Галден. Он отметил, что в этом году резко стал модным баскетбольный стиль, из-за чего компании пришлось ускорить выпуск некоторых продуктов.
Экономическая ситуация неопределенная, что вызвано колебаниями валют и «сложной глобальной торговой ситуацией», отметил Галден. По его словам, именно из-за этого Puma не будет увеличивать прогноз по продажам, а вложит дополнительные инвестиции в маркетинг.
В марте 2018 г. Puma и «Союзмультфильм» объявили о том, что выпустят совместную коллекцию кроссовок. На них будут изображены Волк и Заяц из «Ну, погоди!», Пятачок и другие герои мультфильмов. Это будет первая в истории Puma коллаборация на российском рынке.
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