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Модный педикюр: какие оттенки актуальны, а какие — уже нет
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Модный педикюр: какие оттенки актуальны, а какие — уже нет 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Что в моде?
Голубой Нежно-голубое покрытие самодостаточно, поэтому его вовсе не обязательно обыгрывать одеждой или аксессуарами, но если вдруг у вас есть сумочка в тон, то лишней она не будет. Покрытие небесного цвета отлично смотрится и в варианте соло (как на фото), и в сочетании с розовым, белым или сиреневым оттенками.
Молочный Молочно-белый просто обязан быть в вашей летней палитре, ведь он очень красиво смотрится на загорелой коже. Молочное покрытие идет женщинам любого возраста и визуально делает кожу пальцев ног сияющей.
Фиолетовый Самый актуальный цвет, по мнению специалистов института Pantone, — это ультрафиолет. Яркий педикюр отлично будет смотреться со светлыми босоножками. В целом образ лучше выдержать в песочных или бежевых тонах. Учитывая, что это активный оттенок, от других цветовых акцентов лучше отказаться.
Бежевый Нюдовый педикюр — самый популярный тренд у звезд. Его обожают и Шарлиз Терон, и Блейк Лайвли, и Ким Кардашьян. Главное правило покрытия в стиле nude: он должен сливаться с тоном кожи, так что цвет лака вполне может быть и персиковым, и розоватым. Тогда педикюр будет смотреться аккуратно и не станет отвлекать внимания от наряда.
Cерый
У серого цвета есть масса интересных оттенков, наиболее актуальны холодные. Моду на серый можно обыграть при помощи серебряного глиттера: нанесите блеск лишь на самые кончики или на ногтевую пластину полностью. Один блестящий ноготь или все — решать вам, в моде оба варианта.
Бордо Сочный винный оттенок хорош тем, что изысканно смотрится на коже любого цвета. Если отпуск еще не скоро, а солярием вы не увлекаетесь, мотайте на ус. Эксперты уже давно не называют бордовый педикюр возрастным, сегодня это универсальное покрытие и для юных красавиц, и для зрелых женщин.
Черный Мало кто знает, но покрытие цвета нефти дает очень красивые блики, так что ваши любимые босоножки будут смотреться в разы эффектнее, если вы сделаете ставку на черный. Драматичный и эффектный цвет мгновенно приковывает взгляды. Хайди Клум и Рианна уже не раз признавались в любви к черному педикюру, может, пора и вам?
Мнение эксперта
— Этим летом в моде все ягодные оттенки, они особенно хорошо смотрятся на загорелых ножках. Также все оттенки от голубого до синего, их в нашей палитре, кстати, больше всего. Пастельная гамма подойдет как для пляжа, так и для города. И обязательно попробуйте глиттер: розовое золото, серебро или платину. Сияющий педикюр идеально будет выглядеть с босоножками из сатина или с металлическими вставками. Екатерина Кнаус,
директор нейл-студии Dolly Nails
Что потеряло актуальность?
Камифубуки и стразы Мода на яркие наклейки разной формы уже прошла. Поэтому не стоит превращать ногти в выставку дешевой бижутерии.
Рисунки Божьи коровки, листики и цветочки тоже устарели. Все эти «бананы и кокосы» могут позволить тебе лишь девочки 12–13 лет.
Френч и его производные Казалось бы, классичка вечна, но нет: френч на ногах с полосками любого цвета и прочим декором — прошлый год!
Неоновый розовый И оранжевый, и зеленый, увы, тоже. Неону, как и обильному декору, мы говорим твердое «нет».
Выбираем маникюр по странам и по звездам:
Как сделать стойкий маникюр Что такое японский маникюр Маникюрный гороскоп — оттенки и формы
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