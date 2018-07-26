В Культурном центре ЗИЛ пройдет дизайн-маркет «Эскимо-фест»

Для взрослых будут открыты мастер-классы по йоге на траве, вышивке, созданию коллажей, съемке на старинную камеру начала XX века. А дети смогут порисовать, поиграть в огромные надувные мячи в игровой или принять участие в платных мастер-классах по созданию шалашей, значков или браслетов.

На маркете можно будет приобрести авторские уркашения, сумки и керамику от молодых дизайнеров из Москвы и Питера. Кроме того, пройдет гаражная распродажа одежды и обуви.

Подробнее — на сайте фестиваля.

Дата: 28-29 июля

Время: с 12:00 до 20:00 Вход свободный.