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В Культурном центре ЗИЛ пройдет дизайн-маркет «Эскимо-фест»
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В Культурном центре ЗИЛ пройдет дизайн-маркет «Эскимо-фест» 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Для взрослых будут открыты мастер-классы по йоге на траве, вышивке, созданию коллажей, съемке на старинную камеру начала XX века. А дети смогут порисовать, поиграть в огромные надувные мячи в игровой или принять участие в платных мастер-классах по созданию шалашей, значков или браслетов.
На маркете можно будет приобрести авторские уркашения, сумки и керамику от молодых дизайнеров из Москвы и Питера. Кроме того, пройдет гаражная распродажа одежды и обуви.
Подробнее — на сайте фестиваля.
Дата: 28-29 июля
Время: с 12:00 до 20:00  Вход свободный.
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