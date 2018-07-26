Первый крупный бренд отказался фотошопить тела моделей в купальниках

Шведский бренд одежды H&M стал первым крупным масс-маркетовым производителем, который не отретушировал тела моделей на рекламных фотографиях. Об этом сообщает Daily Mail.

Фотографы оставили растяжки на бедрах и волосы на руках девушек, демонстрировавших купальники.

Покупательницы из разных стран с восторгом приняли новую «освежающую» маркетинговую политику компании. В отзывах раздела пляжной одежды они написали, что эти фотографии помогли им перестать сравнивать себя с идеальными нереалистичными моделями.

Некоторые онлайн-магазины также перестали фотошопить изъяны на коже своих моделей. В их числе оказались Asos, Misguided и BooHoo.

Так, в июне британский ретейлер Boohoo оставил растяжки на ягодицах девушки. На снимках она стояла вполоборота и демонстрировала слитный желтый купальник. «Мне кажется, это потрясающе! Даже такой крупный бренд, как Boohoo, не фотошопит растяжки на теле модели! В этом и заключается женская сила! Нет совершенных женщин, а фотошоп создает ложные ожидания», — написала одна из покупательниц в своем Facebook.