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Первый крупный бренд отказался фотошопить тела моделей в купальниках
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Первый крупный бренд отказался фотошопить тела моделей в купальниках 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Шведский бренд одежды H&M стал первым крупным масс-маркетовым производителем, который не отретушировал тела моделей на рекламных фотографиях. Об этом сообщает Daily Mail.
Фотографы оставили растяжки на бедрах и волосы на руках девушек, демонстрировавших купальники.
Покупательницы из разных стран с восторгом приняли новую «освежающую» маркетинговую политику компании. В отзывах раздела пляжной одежды они написали, что эти фотографии помогли им перестать сравнивать себя с идеальными нереалистичными моделями.
Некоторые онлайн-магазины также перестали фотошопить изъяны на коже своих моделей. В их числе оказались Asos, Misguided и BooHoo.
Так, в июне британский ретейлер Boohoo оставил растяжки на ягодицах девушки. На снимках она стояла вполоборота и демонстрировала слитный желтый купальник. «Мне кажется, это потрясающе! Даже такой крупный бренд, как Boohoo, не фотошопит растяжки на теле модели! В этом и заключается женская сила! Нет совершенных женщин, а фотошоп создает ложные ожидания», — написала одна из покупательниц в своем Facebook.
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