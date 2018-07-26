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H&M отказался ретушировать фото моделей в купальниках
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H&M отказался ретушировать фото моделей в купальниках 

Говорит Москва 53 минуты назад
Отмечается, что покупательницы положительно восприняли изменения маркетинговой политики.
Ранее некоторые онлайн-магазины перестали убирать в PhotoShop изъяны на коже своих моделей, передаёт Daily Mail.
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