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H&M отказался ретушировать фото моделей в купальниках
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H&M отказался ретушировать фото моделей в купальниках
Говорит Москва
53 минуты назад
Женский форум
Отмечается, что покупательницы положительно восприняли изменения маркетинговой политики.
Ранее некоторые онлайн-магазины перестали убирать в PhotoShop изъяны на коже своих моделей, передаёт Daily Mail.
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