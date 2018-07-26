Желтый — новый модный цвет 2018 года

Чудесное явление желтого цвета одной из первых предсказала блогер Леандра Медин на своей страничке Man Repeller год назад: она возмутилась засилью розового цвета везде — от подиумов до даже обеденных стульев и интерьерных подушек — и предложила ему на смену новый цвет, обозвав его «желтым поколения Z». На самом деле под этим понятием она зашифровала даже не один определенный цвет, а несколько оттенков желтого — от сливочного масла до канареечного, и заодно с юмором нагадала, что в 2018 году весь Интернет будет похож на внутренность банана.

Шутки шутками, а так, похоже, и получается: желтый цвет возлюбили дизайнеры и модные блогеры, а за ними и звезды первой величины, и королевские особы. Только за последний месяц в этом цвете вышли в свет Меган Маркл, герцогиня Кэтрин и Мелания Трамп (аж дважды!), не говоря уже о бесчисленном количестве образов в желтом цвете с красной дорожки.

Пожалуй, на экваторе лета и мы обратим на этот цвет пристальное внимание, чтобы «подсветить» свои летние наряды, а потом забрать немного солнечного света в желтом цвете и в осенне-зимний сезон.

Клатч из атласа

У такой вещи, как клатч, не бывает сезонности, а с тех пор как дизайнеры стали пришивать «малышам» удобные ручки, не стало и разделения на дневной/вечерний аксессуар. Так что самое время воспользоваться скидками в охоте на новую яркую сумочку.

Клатч N°21 (£158 по скидке)

Слитный купальник

«Сильная» черта желтого цвета в сравнении с розовым — отсутствие прямой привязки к женственности. А потому даже самые романтичные вещи в этом цвете не смотрятся так приторно, как в любом оттенке розового.

Купальник Topshop (£32)

Дождевик с капюшоном

Если уж встречать с улыбкой летние грозы, то в позитивном одеянии. Например, в непромокаемом плаще (имя бренда говорит само за себя!) цыплячьего цвета.

Дождевик Rains (€95)

Открытые кроссовки

Первый гибрид кроссовок и спортивных сандалий появился этим летом как симбиоз двух любимых модниками пар обуви, которые не говорят, а буквально выкрикивают своим видом слово «комфорт».

Открытые кроссовки Fenty X Puma (6 507 руб. по скидке)

Платье с поясом

Лен в составе ткани всегда добавляет вещи дополнительную привлекательность, но и про оттенок мы обмолвимся отдельно: это тот самый аппетитный желтый, как у лимонного пирога из духовки.

Платье с поясом Zara (4 299 руб.)

Костюм из льна

Как пишет блогер Леандра Медин, желтый цвет транслирует энергию и жизнелюбие, умеет быть ностальгическим и ультрамодным одновременно и выглядит благородно в самых разных текстурах.

Жакет из льна Mango (2 999 руб. по скидке); шорты из льна Mango (1 499 руб. по скидке)

Серебряный браслет с алпанитом и фианитами

Простым способом проверить, насколько теплые отношения у вас выстроятся с «солнечным» цветом, будет подыскать себе украшение с желтыми камнями. В качестве альтернативы сапфирам мы нашли алпаниты в обрамлении кристаллов и серебра.

Браслет SL, серебро, алпаниты, фианиты (заказать)

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