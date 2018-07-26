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Джиджи Хадид стала лицом Missoni
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Джиджи Хадид стала лицом Missoni 

Fancy Journal 36 минут назад
Фото: Fancy Journal
Итальянский модный Дом представил рекламную кампанию в поддержку коллекции сезона осень-зима 2018/19. Ее лицом стала американская топ-модель Джиджи Хадид. Компанию на съемочной площадке ей составил французский манекенщик Ясин Рахаль. Автором выступил известный фэшн-фотограф Харли Вейр. Стилизовала съемки Ванесса Рейд.
На фотографиях кампейна главные герои позируют в вещах из трикотажа, знакового для Missoni материала. Акцент в новом сезоне сделан на объемные вязаные изделия, выполненные в технике пэчворк — пончо, платья, юбки-макси, брюки с широкими штанинами и шарфы. Палитра коллекции вдохновлена главными цветами Ямайки — насыщенными алыми и зелеными оттенками.
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