Джиджи Хадид стала лицом Missoni

Итальянский модный Дом представил рекламную кампанию в поддержку коллекции сезона осень-зима 2018/19. Ее лицом стала американская топ-модель Джиджи Хадид. Компанию на съемочной площадке ей составил французский манекенщик Ясин Рахаль. Автором выступил известный фэшн-фотограф Харли Вейр. Стилизовала съемки Ванесса Рейд.

На фотографиях кампейна главные герои позируют в вещах из трикотажа, знакового для Missoni материала. Акцент в новом сезоне сделан на объемные вязаные изделия, выполненные в технике пэчворк — пончо, платья, юбки-макси, брюки с широкими штанинами и шарфы. Палитра коллекции вдохновлена главными цветами Ямайки — насыщенными алыми и зелеными оттенками.