«Авоська в тренде»: Юлия Высоцкая удивила незамысловатым аксессуаром

Российская актриса театра и кино, телеведущая и замечательный кулинар Юлия Высоцкая для многих своих поклонников служит примером для подражания. Ее фото рассматривают с огромным удовольствием, подмечая отличный вкус женщины в выборе одежды и аксессуаров. Поэтому простая авоська на плече Юлии вызвала настоящий ажиотаж среди модниц.

Супруга режиссера Андрея Кончаловского часто демонстрирует стильные и утонченные образы не только на торжественных мероприятиях, на которых она, кстати, редкий гость, но и в повседневной жизни. Поклонники высоко оценивают вкус звезды и заявляют, что ее образы часто вдохновляют их на собственные эксперименты со стилем. Сейчас Высоцкая находится на отдыхе и снимки, которыми она делится с поклонниками, носят все больше расслабленный характер. И сама Юлия не утруждает себя макияжем, сложными укладками и обходится минимумом одежды, как и положено отпускнику. При этом на одном из фото поклонники артистки с изумлением и радостью обнаружили давно забытый аксессуар советских времен.

На снимке Юлия запечатлена со спины, в коротких белых шортах и футболке, а на плече у нее красуется самая обычная сетка-авоська, которые были в обиходе каждой советской семьи в прошлом веке. У каждой женщины в те годы в сумочке лежал такой незамысловатый аксессуар, чтобы было куда сложить продукты, купленные по дороге с работы. «Авоська! Восторг!» «Авоська в тренде!» «Ностальгией повеяло. Какая авоська!» «Сетка-авоська! Ура вошла в моду. С лёгкой руки» «Сразу вспоминается детство, авоська и в ней хлеб и молоко в пакете» При этом некоторые еще обратили внимание на весьма пикантную деталь — сквозь белые полупрозрачные шорты Юлии проглядывали черные купальные трусики, что придало снимку некоторую фривольность, совершенно не свойственную Высоцкой.