На каблуке или нет: какую обувь с какой одеждой сочетать, чтобы выглядеть шикарно

С какой обувью носить мини-юбку

Под мини-юбку довольно сложно подобрать обувь на каблуке и при этом не выглядеть вульгарно, поэтому беспроигрышным будет вариант с обувью в спортивном стиле (трендовые кроссовки с массивной подошвой также подойдут). Принтованные юбки с геометрическими линиями (клетка, полоска, «гусиная лапка») отлично смотрятся в тандеме с оксфордами, брогами и дерби. С какой обувью носить юбку миди

Юбку миди, которая по умолчанию обладает некой строгостью, а у многих ассоциируется с офисным стилем, можно носить не только с классическими лодочками или босоножками на каблуке. Демократично и непринужденно выглядит образ со слиперами или дерби из лакированной кожи. А в босоножках T-strap с металлическим блеском можно пойти сначала в офис, а потом выйти вечером в свет. К ярким слиперам или дерби отлично подойдет черная юбка миди с сеткой или серая, с асимметричными полотнами от модного дома Ianis Chamalidy.

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С какой обувью носить джинсы

Ансамбль с джинсами легко сделать небанальным с помощью одной только обуви. Привычные кроссовки, слипоны или лодочки меняем на бабуши или мюли. Если все-таки останавливаетесь на туфлях или босоножках, постарайтесь выбрать модель либо с принтом, либо с необычным декором. С какой обувью носить широкие брюки

Брюки палаццо — неотъемлемый элемент летнего гардероба стильной девушки. Так как сами по себе эти брюки довольно броские, сочетать их лучше с лаконичной обувью. Это могут быть белые кроссовки в спортивном стиле или бежевые босоножки на каблуке. Хороший вариант для высоких девушек — трендовые сандалии с декором в виде камней. Стильные брюки палаццо вы можете приобрести в интернет-магазине одежды и белья VISÀVIS. Брюки темно-синего или черного цвета в сочетании с обувью на каблуке идеально впишутся в офисный дресс-код.

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С какой обувью носить кюлоты

Кюлоты — настолько универсальные брюки, что одинаково хорошо смотрятся как с обувью на каблуке, так и без. Безошибочной будет комбинация с конверсами и любой белой обувью в спортивном стиле. Мюли, босоножки с широкими ремешками, лодочки — все это смотрится очень и очень актуально. Если хочется экспериментов, предлагаем попробовать лук с биркенштоками: необычно, удобно и очень стильно! Босоножки с широкими ремешками к кюлотам вы можете подобрать в магазине YourBOX. Модели пудрового цвета на удобной платформе подойдут активным девушкам.

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Здесь все зависит от фасона и материала шортов. Так, любые модели сочетаются с обувью в спортивном стиле. Кожаные шорты лучше всего гармонируют с обувью на каблуке, джинсовые — с декорированными сандалиями, кружевные — с лаконичными босоножками, льняные — с гладиаторами или слиперами. Не менее стильным получится образ, если джинсовые шорты дополнить кедами YourBOX с металлическими вставками.

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Чиносы прекрасно смотрятся с обувью как на каблуке (лодочки, босоножки, мюли), так и на плоской подошве (лоферы, слиперы, слипоны, сандалии). Если нет времени на тщательный подбор обуви, можно надеть балетки (только с заостренными мысками — закругленные в этом сезоне не в моде). Шикарно и стильно с чиносами всегда смотрятся туфли T-strap, выполненные в черном цвете. Составить комфортный образ с чиносами помогут лоферы металлического оттенка или голубого цвета с металлическими вставками и открытым носком от магазина YourBOX.

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заказать: +7 (800) 700-86-79 С какой обувью носить длинное платье

Эффектно и уместно смотрятся в таком ансамбле босоножки на платформе или танкетке. Если каблук довольно высокий, предпочтение стоит отдать бежевым неброским моделям. Облегченный вариант обуви к макси-платью — сандалии. Универсальными будут трендовые модели с металлическим блеском и на тракторной подошве. Составить такой образ вам помогут вискозные платья в пол нежно-сиреневого или желтого цвета от дизайнера Маши Горячевой.

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Джинсовый ромпер можно комбинировать с любой обувью на плоском ходу. Идеально вписываются эспадрильи или босоножки на плетеной подошве. Более элегантные модели комбинезонов из шелка или вискозы лучше сочетать с туфлями или босоножками на каблуке. С какой обувью носить брюки в пижамном стиле

Самая простая опция — лодочки. Если хочется усложнить аутфит, можно поискать балетки из лакированной кожи или замши с заостренным мыском или слингбэки на низком каблуке. Для города также подойдут конверсы. Выбираем стильную и удобную обувь:

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