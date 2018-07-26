Ещё
Меган Маркл в джинсовом платье болела за принца Гарри на турнире по поло
Далее:
Читайте также:
Ещё

Меган Маркл в джинсовом платье болела за принца Гарри на турнире по поло 

Журнал ОК! 26 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Сегодня Меган Маркл доказала, что является лучшей болельщицей и поклонницей принца Гарри. Герцогиня Сассекская сопровождала своего мужа на ежегодном благотворительном турнире по поло в Беркшире. Если принц Гарри принял участие в игре вместе с известными спортсменами, то экс-актриса сидела на трибунах и взволновано болела за команду своего мужа под названием Sentebale.
Меган Маркл и принц Гарри
12 любимых мест отдыха Меган Маркл (и что она там делает)
Для очередного выхода в свет Меган Маркл выбрала элегантное платье из темного денима. Автором наряда, идеально подчеркивающего тонкую талию герцогини, выступил бренд Carolina Herrera.
Мало того, что звезда «Форс-мажоров» выбрала модную в этом сезоне ткань, так она не прогадала и с клатчем. На турнир по полу герцогиня держала в руках дамскую соломенную сумочку — однозначный тренд лета. Под аксессуар Меган подобрала туфли-лодочки бежевого оттенка. Что же касается её бьюти-образа, то волосы знаменитость убрала в её любимый низкий пучок. Минимум макияжа — также свойственен герцогине.
Особо внимательные фанаты заметят, что Меган Маркл не надела шляпку и колготки. Но здесь она не нарушила протокол королевской семьи, ведь благотворительная игра является неофициальным мероприятием.
Журнал ОК!: последние новости
5-летие принца Джорджа: в сети обнародовали монеты с изображением именинника Как носить кроссовки с платьями и быть Селеной Гомес или Пиппой Миддлтон Анна Седокова, Юлия Ковальчук, Лейла Алиева: самые эффектные платья на «Жаре» в Баку
Женский форум  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Родители предложили нам убраться из квартиры»4
Как выглядели поп-звезды в девяностые
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой
Тайна последней цифры вашего года рождения20
Как живут брошенные жены знаменитостей
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
00:42
50-летняя Оксана Фандера надела мини-шорты
Звёзды
01:50
Супермодель осудили за «наряд гопника»
Звёзды
05:49
Как выглядели поп-звезды в девяностые
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение