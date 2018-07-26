Меган Маркл в джинсовом платье болела за принца Гарри на турнире по поло

Сегодня Меган Маркл доказала, что является лучшей болельщицей и поклонницей принца Гарри . Герцогиня Сассекская сопровождала своего мужа на ежегодном благотворительном турнире по поло в Беркшире. Если принц Гарри принял участие в игре вместе с известными спортсменами, то экс-актриса сидела на трибунах и взволновано болела за команду своего мужа под названием Sentebale.

Меган Маркл и принц Гарри

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Для очередного выхода в свет Меган Маркл выбрала элегантное платье из темного денима. Автором наряда, идеально подчеркивающего тонкую талию герцогини, выступил бренд Carolina Herrera.

Мало того, что звезда «Форс-мажоров» выбрала модную в этом сезоне ткань, так она не прогадала и с клатчем. На турнир по полу герцогиня держала в руках дамскую соломенную сумочку — однозначный тренд лета. Под аксессуар Меган подобрала туфли-лодочки бежевого оттенка. Что же касается её бьюти-образа, то волосы знаменитость убрала в её любимый низкий пучок. Минимум макияжа — также свойственен герцогине.

Особо внимательные фанаты заметят, что Меган Маркл не надела шляпку и колготки. Но здесь она не нарушила протокол королевской семьи, ведь благотворительная игра является неофициальным мероприятием.