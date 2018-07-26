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Все главные тренды осени-2018 здесь!
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Все главные тренды осени-2018 здесь! 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
Осень — лучшее время года, потому что не надо спасаться от жары и можно надевать на себя все лучшее сразу. Тренчи, джинсы и кожаные ботинки — как минимум три причины, по которым мы ждем, когда наконец закончится лето. Собрали главные тренды грядущей осени в одном материале. Смотрим!
Животный принт
Предпочтительно — в розовых тонах
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Кожа. Много кожи
Очень много кожи
все слайды
Да, придется научиться его носить
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Плиссировка
Back from 2011
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Желательно с принтом
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Логомания
Который сезон подряд!
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Два слоя
Пальто на пальто, пуховик на пуховик
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vse-glavnye-trendy-oseni-2018-zdes/
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