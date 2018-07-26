Все главные тренды осени-2018 здесь!

Осень — лучшее время года, потому что не надо спасаться от жары и можно надевать на себя все лучшее сразу. Тренчи, джинсы и кожаные ботинки — как минимум три причины, по которым мы ждем, когда наконец закончится лето. Собрали главные тренды грядущей осени в одном материале. Смотрим!

Животный принт

Предпочтительно — в розовых тонах

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Кожа. Много кожи

Очень много кожи

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Да, придется научиться его носить

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Плиссировка

Back from 2011

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Желательно с принтом

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Логомания

Который сезон подряд!

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Два слоя

Пальто на пальто, пуховик на пуховик

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vse-glavnye-trendy-oseni-2018-zdes/