То ли на свадьбу, то-то на похороны: Виктория Бекхэм выпустила в продажу самое странное платье

Что делать, если не знаешь, в чем пойти на главную свадьбу года (а то и десятилетия)? Конечно же, сшить собственное платье! Именно так поступила Виктория Бекхэм , когда получила приглашение на торжество принца Гарри и Меган Маркл. Для мероприятия экс-певица создала черное миди-платье по фигуре с необычной деталью впереди и «разрезанными» рукавами. Правда, похоже, что в попытке не затмить невесту Вики слегка перестаралась: из-за вуали-сетки — и ещё с неизменной привычки Вики прятать улыбку — образ получился несколько трагичным. Поклонники тогда так и писали: «Почему она выглядит так, словно пришла на похороны?».

Впрочем, если снять вуаль и добавить ярких аксессуаров (да, с туфлями получилось очень хорошо!), то наряд может заиграть другими красками! Для тех, кто хочет повторить образ модной иконы или поэкспериментировать с созданием собственного, бренд Victoria Beckham выпустил то самое платье в продажу.

Надо сказать, Вики прекрасно знает цену своему элегантному творению: она хочет за него 1,495 фунтов стерлингов, или 123 700 рублей (вы спросите, входит ли в эту стоимость сама Вики или, может быть, ее супруг Дэвид — увы, нет). Приобрести платье можно на сайте бренда или в бутике Dover Street в Британии. И кстати, интересующимся на заметку: несмотря на цену, разлетаются платья как горячие пирожки, так что поторопитесь!