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То ли на свадьбу, то-то на похороны: Виктория Бекхэм выпустила в продажу самое странное платье
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То ли на свадьбу, то-то на похороны: Виктория Бекхэм выпустила в продажу самое странное платье 

Я Покупаю 3 часа назад
Фото: Я Покупаю
Что делать, если не знаешь, в чем пойти на главную свадьбу года (а то и десятилетия)? Конечно же, сшить собственное платье! Именно так поступила Виктория Бекхэм, когда получила приглашение на торжество принца Гарри и Меган Маркл. Для мероприятия экс-певица создала черное миди-платье по фигуре с необычной деталью впереди и «разрезанными» рукавами. Правда, похоже, что в попытке не затмить невесту Вики слегка перестаралась: из-за вуали-сетки — и ещё с неизменной привычки Вики прятать улыбку — образ получился несколько трагичным. Поклонники тогда так и писали: «Почему она выглядит так, словно пришла на похороны?».
Впрочем, если снять вуаль и добавить ярких аксессуаров (да, с туфлями получилось очень хорошо!), то наряд может заиграть другими красками! Для тех, кто хочет повторить образ модной иконы или поэкспериментировать с созданием собственного, бренд Victoria Beckham выпустил то самое платье в продажу.
Надо сказать, Вики прекрасно знает цену своему элегантному творению: она хочет за него 1,495 фунтов стерлингов, или 123 700 рублей (вы спросите, входит ли в эту стоимость сама Вики или, может быть, ее супруг Дэвид — увы, нет). Приобрести платье можно на сайте бренда или в бутике Dover Street в Британии. И кстати, интересующимся на заметку: несмотря на цену, разлетаются платья как горячие пирожки, так что поторопитесь!
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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