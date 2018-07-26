Наталья Брянцева о любимых сережках, коллаборации с кофейней и новом магазине в Москве

О личных пристрастиях

Девиз AVGVST JEWELRY звучит так: «Для девушек, которые не носят украшения», и это про меня. Не то чтобы совсем не ношу, но выбираю такие, которые не нужно снимать перед сном: невесомые серьги и цепочки, печатку на мизинец или эмалевую подвеску. Если вы видите меня в крупных украшения, значит, на то есть особый повод или я тестирую наши новинки.

О тенденциях

Я слежу за модными тенденциями, но как ювелира меня больше интересует то, что за ними стоит, дух времени, как бы высокопарно это ни звучало. Сейчас наблюдается некоторое пресыщение минимализмом, и все ищут чего-то вневременного, причем не только в украшениях. В своих коллекциях я транслирую это через классические формы, например форму хрустального яйца Фаберже в серии Alma. И все равно современная классика отличается от того, что считалось классикой лет 10—20 назад.

О непубличности

Я не особо общительный человек, скорее, интроверт. Еще пару месяцев назад мой личный аккаунт в «Инстаграме» был закрыт для посторонних. Наверное, поэтому я убрала «by Natalia Bryantseva» из названия марки, оставив просто AVGVST. Нужно быть достаточно амбициозным и смелым, чтобы назвать что-то своим именем. Пока это не про меня.

О производстве

Я родом из Екатеринбурга, и там до сих пор находится наш головной офис и производство. Традиционно регион славился ювелирным и камнерезным мастерством, поэтому мне кажется важным, что мои украшения придумываются и воплощаются именно там. Вообще круто, когда продукт создается в какой-то точке страны, необязательно в Москве или Санкт-Петербурге, и потом находит свою аудиторию по всей России.

О покупке украшений

Мне кажется, есть что-то символичное в том, чтобы примерять украшения, выбирать их перед покупкой, получать какой-то тактильный и эмоциональный опыт. Наверное, поэтому в эпоху онлайн-шопинга хочется создать особое пространство для этого ритуала: с правильным светом, большими зеркалами, высокими потолками. Наш новый магазин в Малом Козихинском переулке как раз такой.

О московском магазине

Мы долго искали помещение, которое бы оптимально подходило под нашу концепцию и запросы. Рассматривали разные районы, но все сложилось удачно, и теперь у нас есть дом в Москве на Патриарших прудах. Кроме AVGVST JEWELRY здесь будут продаваться приглашенные марки. Еще мы решили устроить здесь кофе-поинт, зону с журналами, керамикой, канцелярскими принадлежностями. И печеньками!

О желтом цвете

В магазине желтое все: от плиточных стен до бархатных прилавков. Это очень августовский цвет. Такое энергичное колористическое решение — заслуга архитектора и художника Гарри Нуриева, который работал над интерьером совместно с Crosby Studios. С ребятами мы познакомились благодаря Дине Сагидуллиной, дизайнеру ювелирной марки Himère. Ее украшения можно будет найти в нашем магазине.

О комьюнити

Сейчас мне хочется создать вокруг магазина и марки дружеское сообщество. В Москве много классных инициатив и людей, с которыми хочется общаться и творить. Если завтра кто-нибудь придет ко мне с рецептом печенья и предложением запустить совместный проект, я буду только за. Мне кажется, такие маленькие трогательные истории оставляют след и несут в себе нечто важное.