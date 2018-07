3 самые модные сумки сезона от тбилисского бренда 0711

Грузинская марка 0711 начинала с линейки вязаных аксессуаров с полудрагоценными камнями. После успеха на Неделе моды в Париже коллекции Нино Элиавы (также основательницы More is Love) появились на Farfetch, в ЦУМе , Bon Marche и лондонском Browns.

Sky blue tables and striped chairs

A post shared by NÌNO ELIAVA (@ninoeliava) on Jun 28, 2018 at 8:26am PDT Следующим хитом стали сумки. Каждая создается вручную, в Тбилиси. Особенно поклонникам марки полюбились небольшие модели из плексигласа, а обладательницы плетеных шоперов, «ведерок» и клатчей с кисточками этим летом определенно были самыми модными. В последней осенне-зимней коллекции 0711 представили долгожданную Bea из фактурной кожи. Сумка доступна в трех цветах — уверены, в стритстайл-хрониках следующей модной недели мы увидим их все.