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3 самые модные сумки сезона от тбилисского бренда 0711
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3 самые модные сумки сезона от тбилисского бренда 0711 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Грузинская марка 0711 начинала с линейки вязаных аксессуаров с полудрагоценными камнями. После успеха на Неделе моды в Париже коллекции Нино Элиавы (также основательницы More is Love) появились на Farfetch, в ЦУМе, Bon Marche и лондонском Browns.
Sky blue tables and striped chairs
A post shared by NÌNO ELIAVA (@ninoeliava) on Jun 28, 2018 at 8:26am PDT  Следующим хитом стали сумки. Каждая создается вручную, в Тбилиси. Особенно поклонникам марки полюбились небольшие модели из плексигласа, а обладательницы плетеных шоперов, «ведерок» и клатчей с кисточками этим летом определенно были самыми модными. В последней осенне-зимней коллекции 0711 представили долгожданную Bea из фактурной кожи. Сумка доступна в трех цветах — уверены, в стритстайл-хрониках следующей модной недели мы увидим их все.
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