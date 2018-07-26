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Женщинам предложили пахнуть жареными фисташками
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Женщинам предложили пахнуть жареными фисташками 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Бренд Elie Saab представил новую версию своего бестселлера Girl of Now — аромат Girl of Now Shine. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 26 июля.
Авторы композиции, построенной на нотах ананаса, поджаренных фисташек, иланг-иланга, жасмина, цветка Ormond, миндаля, апельсина, ванили, ириса и пачули, — парфюмеры Софи Лаббе и Доминик Ропьон.
«Аромат Girl of Now стал уникальным благодаря использованию нового ингредиента, который в полной мере воплощает дух Elie Saab, — рассказала Софи Лаббе. — Цветок Ormond был получен в результате инновационного процесса кодистилляции и сочетает в себе женственный аромат цветков апельсинового дерева с изысканной сладостью миндаля. Именно поэтому новый аромат кажется одновременно красивым, притягательным и удивительно современным».
Аромат заключен в стеклянный флакон оккруглой формы, дизайн которого навеян силуэтами платьев Elie Saab. Он украшен золотистым цветком, который изначально украшал клатчи марки. В рекламной кампании новинки на фоне ночного Парижа снялись модели Ульрике Хойер, Линдси Монтеро и Габби Вестбрук.
Elie Saab — модный бренд, под которым продаются одежда, аксессуары и парфюмерия. Компания основана в 1982 году ливанским дизайнером Эли Саабом, головной офис марки располагается в Бейруте. Платья марки часто носят звезды на красных дорожках фестивалей. В них были замечены обладательница «Оскара» Холли Берри, королева Иордании Рания и другие знаменитости. Право на производство парфюмерии под брендом Elie Saab принадлежит компании Shiseido Group.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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