Бренд «Ведунья» — российская торговая марка, создающая женскую одежду

На сегодняшний день Виктория Тишина имеет 15-ти летний опыт работы в сфере производства и продаж женской одежды. Но свой собственный Модный дом и бренд «Ведунья», который сегодня имеет статус известной торговой марки российского производства, Виктория открыла спустя несколько лет после начала карьеры. При помощи Корпорации по развитию малого и среднего бизнеса и портала бизнес-навигатора МСП она смогла найти финансирование на расширение линии и начало сотрудничества с крупными онлайн-ретейлерами одежды, что привело к скорому успеху бренда.

В планах предпринимателя расширять торговую линейку, а также открыть собственный цех по производству одежды бренда «Ведунья».