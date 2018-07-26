Ещё
Бренд «Ведунья» — российская торговая марка, создающая женскую одежду
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бренд «Ведунья» — российская торговая марка, создающая женскую одежду 

ТАСС 2 часа назад
На сегодняшний день Виктория Тишина имеет 15-ти летний опыт работы в сфере производства и продаж женской одежды. Но свой собственный Модный дом и бренд «Ведунья», который сегодня имеет статус известной торговой марки российского производства, Виктория открыла спустя несколько лет после начала карьеры. При помощи Корпорации по развитию малого и среднего бизнеса и портала бизнес-навигатора МСП она смогла найти финансирование на расширение линии и начало сотрудничества с крупными онлайн-ретейлерами одежды, что привело к скорому успеху бренда.
В планах предпринимателя расширять торговую линейку, а также открыть собственный цех по производству одежды бренда «Ведунья».
ТАСС: последние новости
Би-би-си: бренд Tommy Hilfiger сможет следить за клиентами через "умную" одежду Американский производитель игрушек выпустил куклу Барби инженера-робототехника Спасатели извлекли из воды тело третьего ребенка, утонувшего под Астраханью
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайна последней цифры вашего года рождения16
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Что будет, если пить только минеральную воду3
Мужчины каких наций считаются лучшими любовниками5
Высоцкая поделилась редким фото с любимым мужем2
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
00:21
Литвинова показала красавицу-дочь
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение