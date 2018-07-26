Какой жемчуг носить этим летом

Про нитку жемчуга и «Девушку с жемчужной сережкой» знают все, тем не менее этим летом можно говорить о новом формате жемчужных украшений. Скромные габариты остались в прошлом, уступив место крупным бусинам с естественными контурами. На смену привычным аккуратным гвоздикам и бусам пришли тонкие браслеты, массивные кольца, серьги и каффы с барочным жемчугом неправильной формы. Носить их полагается с простыми белыми рубашками мужского кроя, шелковыми комбинациями и легкими платьями — словом, с проверенными хитами летнего гардероба. Мы собрали для вас самые оригинальные экземпляры для создания аристократического образа 2.0.