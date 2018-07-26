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Какой жемчуг носить этим летом
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Какой жемчуг носить этим летом 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Про нитку жемчуга и «Девушку с жемчужной сережкой» знают все, тем не менее этим летом можно говорить о новом формате жемчужных украшений. Скромные габариты остались в прошлом, уступив место крупным бусинам с естественными контурами. На смену привычным аккуратным гвоздикам и бусам пришли тонкие браслеты, массивные кольца, серьги и каффы с барочным жемчугом неправильной формы. Носить их полагается с простыми белыми рубашками мужского кроя, шелковыми комбинациями и легкими платьями — словом, с проверенными хитами летнего гардероба. Мы собрали для вас самые оригинальные экземпляры для создания аристократического образа 2.0.
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