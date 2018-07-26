Аврил Лавин удивила новым сексуальным имиджем

31-летняя певица вновь удивила поклонников сменой фэшн-амплуа. На этот раз звезда отдала предпочтение романтизму.

Все помнят Аврил Лавин бунтующим подростком в майке-алкоголичке и галстуке. С тех пор певица десяток раз меняла имидж, экспериментирую с черными юбками-пачками и туфлями на умопомрачительной шпильке.

Теперь же канадская звезда решила обратить внимание на романтичные платья в цветочек. Кто бы мог подумать, что бунтарка предстанет перед нами в таком имидже! Возможно, все дело в новом мужчине: Аврил вот уже несколько месяцев встречается с миллиардером Филиппом Сарафимом.

Собственно, на свидание именно с ним Лавин надела весьма женственное и игривое платье с цветочным узором и открытыми плечами. Образ дополнили горячо любимые звездой ботинки-«мартинсы» и объемная черная сумка-тоут.

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