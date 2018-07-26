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Модные тапочки: 8 пар эспадрилий для жаркого лета
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Модные тапочки: 8 пар эспадрилий для жаркого лета 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Обувь на веревочной подошве, когда-то привлекавшая только каталонских бедняков, благодаря своей универсальности и простоте каждый сезон остается в тренде. Покорив модные вершины, заглянув в кинематограф и в королевский гардероб, эспадрильи уверенно заняли свою нишу среди удобной обуви на каждый день. Не подумайте, что комфорту таких тапочек может соответствовать лишь невзрачность и простота — помимо классических вариантов всегда найдутся кроссовки на джутовой платформе, босоножки или туфли на танкетке, которые окажутся теми самыми эспадрильями.
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