Модные тапочки: 8 пар эспадрилий для жаркого лета

Обувь на веревочной подошве, когда-то привлекавшая только каталонских бедняков, благодаря своей универсальности и простоте каждый сезон остается в тренде. Покорив модные вершины, заглянув в кинематограф и в королевский гардероб, эспадрильи уверенно заняли свою нишу среди удобной обуви на каждый день. Не подумайте, что комфорту таких тапочек может соответствовать лишь невзрачность и простота — помимо классических вариантов всегда найдутся кроссовки на джутовой платформе, босоножки или туфли на танкетке, которые окажутся теми самыми эспадрильями.