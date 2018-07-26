Цветочные головные уборы примерят вологжане 27 июля

Масштабный праздник цветов «Вологда-ГДА. Цветочная» развернется в Кремлевском саду 27 июля. Цветочные дефиле, подарки и конкурсы подготовили организаторы.

Откроются несколько площадок: «Цветочный бульвар», «Дело вкуса», «Территория детства», «Цветочное рукоделие», «Перекресток талантов», «Богатырский дух». Запланированы самые разные мероприятия. Наиболее «вкусная» часть праздничного вечера: розочки из безе, цветочный чай и другие десерты.

«Сейчас в Кремлевском саду уже установлены фотозона и модели цветов. В рамках мероприятия пройдет мастер-класс по изготовлению цветочных аксессуаров, примерка цветочных платьев для фотосессий. На празднике будут представлены роскошные цветочные головные уборы», — рассказала художник-флорист Елена Антипина.

Также в Кремлевском саду развернется настоящий «Город мастеров». Там можно будет приобрести поделки с цветочной тематикой. А для детей организуют игровые площадки «Города детства», акции и конкурсы.

Один из ярких моментов — конкурс костюмов «Цветочный принт». На него поступило более 30 заявок.

Напомним, что в 2018 году проект реализуют при поддержке гранта «Росмолодежи». Само мероприятие организует Молодежный центр «ГОР. СОМ.35». Праздник стартует 27 июля в 17.00.