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Цветочные головные уборы примерят вологжане 27 июля
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Цветочные головные уборы примерят вологжане 27 июля 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Масштабный праздник цветов «Вологда-ГДА. Цветочная» развернется в Кремлевском саду 27 июля. Цветочные дефиле, подарки и конкурсы подготовили организаторы.
Откроются несколько площадок: «Цветочный бульвар», «Дело вкуса», «Территория детства», «Цветочное рукоделие», «Перекресток талантов», «Богатырский дух». Запланированы самые разные мероприятия. Наиболее «вкусная» часть праздничного вечера: розочки из безе, цветочный чай и другие десерты.
«Сейчас в Кремлевском саду уже установлены фотозона и модели цветов. В рамках мероприятия пройдет мастер-класс по изготовлению цветочных аксессуаров, примерка цветочных платьев для фотосессий. На празднике будут представлены роскошные цветочные головные уборы», — рассказала художник-флорист Елена Антипина.
Также в Кремлевском саду развернется настоящий «Город мастеров». Там можно будет приобрести поделки с цветочной тематикой. А для детей организуют игровые площадки «Города детства», акции и конкурсы.
Один из ярких моментов — конкурс костюмов «Цветочный принт». На него поступило более 30 заявок.
Напомним, что в 2018 году проект реализуют при поддержке гранта «Росмолодежи». Само мероприятие организует Молодежный центр «ГОР. СОМ.35». Праздник стартует 27 июля в 17.00.
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