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«Вологда-ГДА. Цветочная» пройдет сегодня вечером в Кремлевском саду
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«Вологда-ГДА. Цветочная» пройдет сегодня вечером в Кремлевском саду 

Официальный сайт Администрации города Вологды 1 час назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Масштабный праздник цветов развернется в центре Вологды в 17.00. Организаторы подготовили для гостей праздника цветочные дефиле, подарки и конкурсы.
На празднике будет работать несколько площадок: «Цветочный бульвар», «Дело вкуса», «Территория детства», «Цветочное рукоделие», «Перекресток талантов», «Богатырский дух». Организаторы подготовили не только живые, но и съедобные цветы. Так, гости смогут попробовать розочки из безе, цветочный чай и другие десерты.
«Сейчас в Кремлевском саду уже установлены фотозона и модели цветов. В рамках мероприятия пройдет мастер-класс по изготовлению цветочных аксессуаров, примерка цветочных платьев для фотосессий. На празднике будут представлены роскошные цветочные головные уборы», — рассказала художник-флорист Елена Антипина.
Также в Кремлевском саду на площадке «Город мастеров» можно будет приобрести поделки с цветочной тематикой. А для детей будут открыты игровые площадки «Города детства», акции и конкурсы.
Один из ярких моментов — конкурс костюмов «Цветочный принт». На него поступило более 30 заявок.
Напомним, что в 2018 году проект реализуют при поддержке гранта «Росмолодежи». Само мероприятие организует Молодежный центр «ГОР. СОМ 35». Праздник стартует сегодня в 17.00.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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