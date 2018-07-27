«Вологда-ГДА. Цветочная» пройдет сегодня вечером в Кремлевском саду

Масштабный праздник цветов развернется в центре Вологды в 17.00. Организаторы подготовили для гостей праздника цветочные дефиле, подарки и конкурсы.

На празднике будет работать несколько площадок: «Цветочный бульвар», «Дело вкуса», «Территория детства», «Цветочное рукоделие», «Перекресток талантов», «Богатырский дух». Организаторы подготовили не только живые, но и съедобные цветы. Так, гости смогут попробовать розочки из безе, цветочный чай и другие десерты.

«Сейчас в Кремлевском саду уже установлены фотозона и модели цветов. В рамках мероприятия пройдет мастер-класс по изготовлению цветочных аксессуаров, примерка цветочных платьев для фотосессий. На празднике будут представлены роскошные цветочные головные уборы», — рассказала художник-флорист Елена Антипина.

Также в Кремлевском саду на площадке «Город мастеров» можно будет приобрести поделки с цветочной тематикой. А для детей будут открыты игровые площадки «Города детства», акции и конкурсы.

Один из ярких моментов — конкурс костюмов «Цветочный принт». На него поступило более 30 заявок.

Напомним, что в 2018 году проект реализуют при поддержке гранта «Росмолодежи». Само мероприятие организует Молодежный центр «ГОР. СОМ 35». Праздник стартует сегодня в 17.00.