Как сохранить собственный стиль даже в жару

Каждый сезон диктует свои правила тем, кто старается стильно выглядеть при любых условиях. Летний период в этом вопросе наиболее беспощаден — жаркая, но переменчивая погода исключает лишние слои одежды, и подчеркнуть наличие вкуса получается лишь ограниченным числом способов. Мы как следует призадумались и собрали для вас полдесятка отличных вариантов сохранения собственного стиля даже в условиях, когда все вокруг плавится, а солнце освещает самые потаенные уголки каменных джунглей. BOSS BOTTLED UNITED

Чемпионат мира по футболу отгремел, но продлить воспоминания об этом грандиозном событии можно еще очень надолго. Достаточно обратить свое внимание на новый лимитированный аромат BOSS BOTTLED UNITED, который призван воссоздать образ уличного футбола в декорациях города. В отличие от классического BOSS BOTTLED он получил мощный заряд свежести открытого воздуха с теплыми урбанистическими нотами. Открывается аромат нотами южноафриканского растения бучу, которое сочетается с красным апельсином, создающим цитрусовый аккорд. Яркую свежую ноту сердца создают мята и ирис, в то время как ветивер, пачули и кашмеран придают особенную элегантность и создают древесную базу. Сам же серебристый флакон вызывает ассоциации с тем самым трофеем, прикоснуться к которому мечтает каждый настоящий футбольный фанат. Кеды HIDE&JACK

Если кто-то попросит нас назвать идеальную обувь для жаркой летней погоды, то, скорее всего, услышит в ответ: «кеды». Не слишком открытые, не слишком спортивные, не слишком официальные — в общем, самое то. А если речь идет о кедах от HIDE&JACK, то это еще и суперстильный элемент летнего гардероба, в котором абсолютно не жарко. А дело все в высококачественных материалах, например, 100-процентной телячьей коже, отделанной под геккона (на фото). К слову, кеды HIDE&JACK вручную производятся в Италии, а это серьезный гарант того, что при должном уходе обувь прослужит не один, не два и даже не три сезона. Маст-хэв, чего уж говорить! Рюкзак Hugo Boss

В идеале лето, конечно, должно быть жарким, но мы-то с вами знаем, насколько реальность порой соответствует нашим планам. Учитывая это, надежный, вместительный и, само собой, стильный рюкзак Hugo Boss не помешает ни одному городскому аборигену. В случае внезапного дождя из него можно достать зонт, безбоязненно положив взамен ноутбук — водостойкая молния и такой же материал надежно защитят от влаги ваши вещи. Сам же дизайн рюкзака органично впишется не только в любой гардероб — от классического костюма до плавательных шорт, — но и в оживленные пейзажи современного мегаполиса. Летний онлайн-шопинг

На онлайн-платформе распродаж KUPIVIP.RU всегда можно найти самые актуальные вещи сезона со скидками, что делает шопинг еще более приятным! Для летнего сезона в мегаполисе лучше всего подойдут аутфиты из натуральных тканей. Например, льняные шорты ярких оттенков отлично сочетаются с легкими однотонными футболками или тонкими рубашками. Стильные сандалии и солнцезащитные очки дополнят образ и сделают его еще более комфортным. STORM Wyrex Light Blue

Мужские часы STORM Wyrex Light Blue — яркий представитель летнего сезона: немного пижонские, цвета морской волны, они прекрасно подойдут как городским знойным вечером, так и приятным утром у морского побережья. Сама же марка STORM — это отражение стихии, эмоций, настроения. Это буйство красок и ощущений, воплощенное в уникальном дизайне, простом и понятном на первый взгляд, но ярком и эксцентричном, если присмотреться ближе. А присмотреться точно стоит!